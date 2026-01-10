Šok transformacija Aleksandra Kosa: Isplivao snimak iz stana Čede Jovanovića, njegova ćerka ga ošišala na ćelavo

Čedomir Jovanović na društvenoj mreži Instagram objavio snimak Aleksandrove transformacije, ali i Anđelijinog umijeća

Izvor: Ig budikraken

Aleksandar Kos, blizak prijatelj političara Čede Jovanovića, iznenadio je pratioce odlukom da se ošiša "na keca".

Sudeći po videu objavljenom na Instagramu Čedomira Jovanovića, ova frizura je iznenadila i samog Kosa, kojeg je šišala Anđelija Jovanović, najstarija ćerka njegovog najboljeg prijatelja, koji je ovom prilikom držao kameru.

Anđelija (17) je revnosno označila liniju na početku friziranja i krenula da pravi "prelaz". Frizura je postajala sve kraća i kraća, Aleksandar se sve vrijeme smijao, ali Anđelija nije bila zadovoljna. Kada je, činilo se, friziranju došao kraj, odlučila je da povuče mašinicu preko sredine glave, zbog čega Kos sada izgleda ovako:

Čedomir je u opisu videa objavljenog na Instagramu napisao:

"Groznica subotnje veceri…Alex je poželio novi “look”, Andjelija nešto vise od Netflix-a… nasli su se na “blendovanju” njegove glave, svima prvi put uz puno smeha i pozitivne energije, prošlo je bez preloma, bez kapi krvi, Alex je i dalje “u jednom komadu a uši na glavi”… dovoljno razloga da se sve ponovi".

Pogledajte kako je izgledao pre "groznice subotnje večeri":