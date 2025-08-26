Utakmica sa Češkom igra se 5. septembra na Gradskom stadionu u Podgorici, dok će tri dana kasnije, 8. septembra naša najbolja selekcija gostovati Hrvatskoj na stadionu Maksimir u Zagrebu.

Izvor: Profimedia/Nick Potts / PA Images

Selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore pozvao je 26 igrača za duele kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine u kojem će naša selekcija odmjeriti snage sa Češkom i Hrvatskom.

Na spisku selektora „sokola“ nalaze se golmani: Danijel Petković (Liepaja, Letonija), Igor Nikić (Mirandes, Španija), Balša Popović (OFK Beograd, Srbija); odbrambeni igrači: Stefan Savić (Trabzon, Turska), Adam Marušić (Lacio, Italija), Risto Radunović (FCSB, Rumunija), Igor Vujačić (Rubin, Rusija), Marko Vukčević (Tobol, Kazahstan), Andrija Vukčević (Preston, Engleska), Nikola Šipčić (Asteras, Grčka), Slobodan Rubežić (Korona Kilce, Poljska); vezni igrači: Marko Janković (Karabag, Azerbejdžan), Marko Bakić (Persepolis, Iran), Driton Camaj (Astana, Kazahstan), Stefan Lončar (Akron, Rusija), Edvin Kuč (Nefči, Azerbejdžan), Miloš Brnović (Arsenal Tula, Rusija), Milan Vukotić (Partizan, Srbija), Vasilije Adžić (Juventus, Italija), Andrija Bulatović (Lens, Francuska); napadači: Stevan Jovetić (Omonija, Kipar), Stefan Mugoša (Inčon junajted, Južna Koreja), Milutin Osmajić (Preston, Engleska), Nikola Krstović (Atalanta, Italija), Andrija Radulović (Rapid Beč, Austrija) i Dušan Vuković (Lokomotiva, Hrvatska).

Novo ime je dakle Vuković iz Lokomotive.

– Čeka nas najvažnija utakmica u ovom kvalifikacionom ciklusu, duel koji će za nas biti odlučujući. Znamo koliko je važna utakmica sa Češkom i svjesni smo da je pobjeda jedini rezultat koji nam odgovara. Nismo uspjeli da u prvom duelu sa njima ostvarimo željeni rezultat, bili smo ispod svog nivoa što je protivnik iskoristio i došao do tri boda. U duelu pred našim navijačima daćemo sve od sebe da popravimo utisak i ostvarimo pobjedu koja nam je potrebna. Pozvani igrači su spremni i imaju kvalitet da odgovore na sve zadatke koje nosi duel sa Češkom i siguran sam da će, uz maksimalnu motivaciju i koncentraciju, uspjeti pobjedom da obraduju sve naše navijače, rekao je selektor Prosinečki.

Reprezentacija Crne Gore pripreme za utakmice sa Češkom i Hrvatskom počinje u nedjelju, 31. avgusta 2025. godine treningom na Trening kampu FSCG u Podgorici.

Utakmica sa Češkom igra se 5. septembra na Gradskom stadionu u Podgorici, dok će tri dana kasnije, 8. septembra naša najbolja selekcija gostovati Hrvatskoj na stadionu Maksimir u Zagrebu.