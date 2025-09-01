Meč Crne Gore i Češke igra se u petak (20:45) na Gradskom stadionu u Podgorici.

Izvor: FSCG

Prodaja ulaznica za utakmicu fudbalskih reprezentacija Crne Gore i Češke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo počeće u srijedu na šalterima "M:tel dvorane Morača.

"Ulaznice se mogu kupiti trećeg i četvrtog septembra od 10 do 17 časova, kao i na dan utakmice (5. septembar) od 12 časova do početka meča (20:45h) ili dok bude zaliha", objasnili su iz Saveza.

Cijene ulaznica za zapadnu tribinu su 12 eura (sektori A i F), 15 eura (B i E) i 20 eura (sektori C i D). Ulazak na istočnu tribinu košta 10 (A i G sektor), odnosno 12 eura (B, C, D, E i F sektori), dok je cijena za sjevernu i južnu tribinu osam eura.