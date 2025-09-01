Arne Slot je razbio kasu ovog ljeta, drugi put zaredom obara rekord Premijer lige. U Liverpul sada stiže Aleksander Isak.

Izgleda da je Liverpul na kraju uspio da dovede i Aleksandera Isaka. Djelovalo je kada je kupljen Hugo Ekitike da su odustali od Šveđanina, ali poslije dolaska Nika Voltermadea Njukasl je izgleda popustio. Kako navode engleski mediji Isak će Liverpul koštati 150.000.000 eura.

To će biti najveći transfer u istoriji Premijer lige. Zapravo je sa dolaskom Florijana Virca iz Bajera za 125.000.000 prvo oboren rekord, tako da će Liverpul dva puta probiti rekord Premijer lige u istom prelaznom roku.

Do sada je najskuplji transfer u istoriji lige bio dolazak Enca Fernandeza u Čelsi iz Benfike za 121.000.000. Ipak ovo nije ovo sve jer su i kod Virca i kod Isaka u transfer ugrađeni i bonusi tako da će njihovi transferi sigurno biti skuplji nego što su to prvobitno.

Liverpul dva puta razbio kasu

Ako to tako bude Liverpul će tokom ovog prelaznog roka potrošiti gotovo pola milijarde. Osim Virca i Isaka stigao je Hugo Ekitike za 95.000.000 eura, pa par bekova Miloš Kerkez i Džeremi Frimpong za 47.000.000 i 40.000.000. Đovani Leoni je došao za 31.000.000, a Liverpul je i zaradio. Ukupno 220.000.000, najviše od odlazaka Luisa Dijaza i Darvina Nunjeza. Čeka se da se vidi da li će još neko napustiti klub kako bi se popunila kasa.

Ko je Aleksander Isak?

Još uvijek mladi napadač visok je 192 centimetra, ali se sjajno kreće i od malih nogu su se od njega očekivala velika djela. Rođen je u Švedskoj u porodici iz Eritreje, a navija za svoj prvi klub AIK. Borusija Dortmund ga je dovela kao klinca, ali ga nisu istrpjeli pa je poslije pozajmice u Viljemu II otišao u Real Sosijedad. Tu je igrao sjajno prije prelaska u Njukasl 2022. Za Švedsku je na 52 meča dao 16 golova.

