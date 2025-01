Kodi Gakpo otkrio je da je zbog sveštenika na kraju prešao u Liverpul.

Kodi Gakpo (25) igra sezonu iz snova u Liverpulu. Dao je 8 golova, uz 3 asistencije i blista u Premijer ligi. Došao je na "Enfild" iz PSV-a posle fenomenalnih partija na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Malo je falilo da do toga ne dođe, jer je bio navodno i blizu Mančester Junajteda, a tražilo ga je još nekoliko engleskih klubova.

Na kraju je prelomio, a veliki uticaj na to imao je sveštenik. "U tom periodu sam počeo da slušam glasine da me traže klubovi iz Engleske. Svi koji me poznaju znaju da mi je vjera veoma bitna stvar. Jednog dana sam se našao na sastanku sa sveštenikom iz moje crkve u Holandiji i on je poveo prijatelja koji je bio sveštenik iz jedne druge crkve. Taj čovjek me je pitao da li može nešto da mi kaže, odgovorio sam potvrdno, a to je bilo prije nego što se javio bilo koji od većih klubova", napisao je Gakpo u svojoj kolumni za "Players tribune".

Nastavio je da opisuje šta se onda desilo. "Rekao mi je da mu je Bog rekao da ću da pređem u Liverpul. Nasmijao sam se, rekao sam mu 'važi, vidjećemo'. Tada je postojao i interes Mančester junajteda. Onda je u ljeto 2022. godine Junajted doveo Entonija i ja sam razmatrao šta da radim..."

Tada su se za njega interesovala dva kluba - Lids i Sautempton, a treća opcija bila je da ostane u PSV-u. "Molio sam se Bogu, tražio sam pomoć. Onda sam pred jednu utakmicu rekao da ako dam jedan gol idem u Sautempton, ako dam dva, onda ću u Lids, ako dam tri ostajem. Postigao sam dva pogotka, treći nije pripisan meni, već je upisan kao autogol. Rekao sam sebi, dva gola, znači idem u Lids. Pomirio sam se sa svojom odlukom. Rekao sam to svom prijatelju Džordanu Tezeu, koji sad igra za Monako. On mi je rekao 'ako Bog želi da ostaneš, onda će da pripišu taj autogol tebi'. Bilo je kao bacanje novčića, a taj gol je na kraju pripisan meni, pa sam odlučio da ostanem."

Imalo je i to veliki uticaj na njega. "Pošto sam dao tri, sudbina se promijenila i ostao sam. To je smiješna priča, jer je važan dio slagalice. Ostao sam, igrao na Svjetskom prvenstvu i sve to me dovelo do Liverpula. Posle Mundijala sam otišao u Dubai na odmor. Bili smo u hotelu i oko 11 uveče mi je zvonio telefon. Moj brat je bio na vezi sa agentom i rekao mi je da su u pregovorima sa jednim timom i da je blizu. Pitao sam ga ko je. Dobio sam odgovor - Liverpul", zaključio je Gakpo.