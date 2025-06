Lijevi bek Bornmuta Miloš Kerkez, reprezentativac Mađarske srpskog porijekla, postaće novi igrač Liverpula nakon transfera teškog 47.000.000 eura.

Već mjesecima se priča o tome, a kada Fabricio Romano kaže da je gotovo - onda je stvarno kraj! Reprezentativac Mađarske Miloš Kerkez, inače Srbin iz Vrbasa, biće veliko ljetnje pojačanje Liverpula nakon što je Bornmut odlučio da ga proda za ogromnih 47.000.000 miliona eura.

Talentovani defanzivac stiže a "Enfild" kao nasljednik škotskog reprezentativca Endija Robertsona, kojem polako ističe vrijeme u startnoj postavi Liverpula. Očekuje se da Kerkez, kao jedan od najboljih bekova Premijer ige iz prošle sezone odmah upadne u startnu postavu i pomogne Liverpulu na putu ka odbrani šampionske titule.

Već nedeljama je bilo jasno da Bornmut i Liverpul pregovaraju, a posljednjih nekoliko dana postalo je očigledno da Kerkez želi isključivo na Enfild. Prilikom Miloševog gostovanja u jednoj emisiji, njegov otac Sebastijan poručio je da nema drugih opcija za nastavak karijere.

"Za nas je Liverpul jedina opcija, ne idemo nigdje drugdje, nećemo razgovarat sa drugim klubovima. Lični uslovi su dogovoreni, potrebno je da se srede neki detalji, mada je sve gotovo. Hjuz nas je doveo u Bornmut, da je rekao da idemo u Indiju, išli bismo u Indiju", poručio je Sebastijan Kerkez.

Za koga je igrao Miloš Kerkez?

Talentovani fudbaler rođen u Vrbasu 2003. godine počeo je karijeru u lokalnom OFK Vrbas, ali je već kao dječak otišao u inostranstvo. Nastupao je za Rapid iz Beča pet godina, a zatim i za nekoliko mađarskih timova dok u dresu Đera nije upisao prve seniorske minute. Prešao u slavni Milan, ali tamo nije dobio pravu šansu, pa se nakon AZ Alkmara našao u Premijer ligi gdje je obukao dres Bornmuta.

Kerkez je odigrao 10 mečeva za mlađe kategorije reprezentcije Mađarske, a od 2022. godine je seniorski reprezentativac. Do sada je odigrao 23 meča za nacionalni tim, a prethodnih dana bilo je mnogo priče o tome da li je Miloš odbio Srbiju ili poziv nikada nije stigao.

"Dok je bio u Đeru sa 16 godina niko nas nije zvao iz Srbije, što je i normalno. Ko će bre da te zove da igraš za reprezentaciju kada si u Đeru, u drugoj ligi Mađarske. Počeo je da igra za te Mađare, za neke selekcije do 16 i 17 godina", rekao je Sebastijan i dodao: "Kada smo bili u Milanu, zvali su ga Mađari za selekcije do 18 i 19 godina. Mi smo to tada odbili, jer se u Italiji borio za bolji status. Rekao sam im tada neka zovu Mađare, neki im oni igraju za reprezentaciju, on neće da igra. Kada dođe poziv za U21, onda ćemo da dođemo", rekao je Sebastijan Kerkez i dodao: "Kada smo prešli u Milan, imali smo jedan telefonski poziv. Zvao me Nikola Lazetić, on je direktor mlađih selekcija Srbije. Taj razgovor je bio pet dana prije početka Evropskog prvenstva za selekcije do 21 godine. Bio je to normalan razgovor, ali čini mi se ništa ozbiljno. Očekivao sam da će neko da dođe kod mene kući ili da me pozove još dva ili tri puta. Ja mislim da iz Srbije nije niko pokazao neku veliku istinsku želju i trud da Miloš zaigra za Srbiju".

Ubrzo je na ove tvrdnje stigao odgovor iz Fudbalskog saveza Srbije! "Praksa Saveza je da razgovore vodimo sa roditeljima u situacijama kada su djeca još uvijek maloljetna. Tako je bilo i u slučaju Miloša Kerkeza, kao I u slučajevima Aleksandra Pavlovića I Stefana Bajčetića. Najmanje pet puta sam zvao oca Sebastijana i svaki taj razgovor nije trajao manje od sat vremena. I u svakom tom kontaktu, izražavao sam veliku i iskrenu želju Saveza da Miloš obuče dres Srbije. Bilo je jasno da se radi o talentovanom i perspektivnom igraču i željeli smo da bude dio naše budućnosti", istakao je Nikola Lazetić.