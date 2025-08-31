Navodi se da je Rogošić nakon 53 godine provedene u Budućnosti, 42 kao uspješan igrač ili trener, ostavio neizbrisiv trag u fudbalskom klubu.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Dugogodišnji fudbaler i trener Budućnosti Savo Rogošić preminuo je u 75. godini, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da je Rogošić nakon 53 godine provedene u Budućnosti, 42 kao uspješan igrač ili trener, ostavio neizbrisiv trag u fudbalskom klubu.

"Bio je sinonim za vjernost, računajući mlađe kategorije u klubu je proveo tačno 53 godine (42 kao prvotimac i trener), prošao je sve ružno i lijepo što je prolazila naša Budućnost kroz ponosnu istoriju, od čuvenih baraža za Prvu ligu, ulaska u elitu, do finala Kupa 1977. godine", piše u saopštenju.

Saopšteno je da je Rogošićeva zaostavština kao igrača ogromna, a kao trenera, prije svega mlađih kategorija, enormna.

"Stvarao je, bio učitelj, prijatelj, pedagog... Veliki broj velikih igrača je prošao kroz njegove ruke, a sigurno je najponosniji na posljednji omladinski Kup Maršala Tita 1991. godine, koji je sa „svojom djecom“ osvojio protiv Rijeke nakon penala na Marakani", stoji u saopštenju podgoričkog kluba.