Izvor: MONDO/Balša Janković

Ivan Delić je dobio povjerenje do daljnjeg od Upravnog odbora FK Budućnost, a na trenerskom debiju u senirskoj konkurenciji bio je sjajan: Budućnost je u derbiju 4. kola domaćeg šampionata savladala Dečić rezultatom 2:0.

Golove su potpisali Ivan Bojović i Lazar Mijović, ali kompletan utisak je bio odličan u otvorenoj utakmici, u kojoj je protivnik i lider šampionata želio da igra. Plavo-bijeli su tako zaboravili dva vezana poraza i vratili se na kolosjek koji im je poznat u domaćim okvirima…

Delić je nakon utakmice bio izuzetno zadovoljan poručivši da je pobjeda u derbiju – pobjeda tima. Tima koji djeluje i na terenu, i u stručnom štabu…

„Prije svega, čestitke Dečiću na fer i korektnoj igri, imali su u prvom dijelu utakmice svoje šanse, ali mislim da smo ih mi imali više. Kada se podvuče crta, bili smo konkretniji i bolji i zasluženo smo osvojili tri boda“, rekao je talentovani trener, koji je dodao…

„I na poluvremenu i na kraju, rekao sam igračima da sam ponosan na njih. Onih 10-15 klizećih startova dovoljno govori o energiji i želji koju su pokazali. Stvarno mogu da budem ponosan“.

Međutim, euforije nema, dva poraza na startu prvenstva peku, a jedna utakmica ne mora ništa da znači, ali može da pokaže put kako Budućnost treba da igra: lepršavo, organizovano, u sjajnoj koheziji starijih i mlađih igrača…

„Tek poslije meča sam čuo i za Sutjesku i za ostale rezultate, jer bukvalno razmišljamo samo o našoj ekipi i našim igračima. Sljedeće nedjelje gostujemo Lješkopolju, neće biti lako, ali iz meča u meč ćemo ići na pobjedu – tako će biti dok god budem na mjestu trenera“, jasan je Ivan Delić.