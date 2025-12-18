Posle Venecije i njenog sistema naplate ulaska u grad, Rim postaje sledeća italijanska destinacija koja uvodi ograničenja pristupa čuvenoj fontani.

Izvor: MONDO Portal/Marko Čavić

Gradske vlasti zvanično su potvrdile da će se posjete Fontani di Trevi od 7. januara 2026. godine odvijati uz obaveznu ulaznicu, za turiste uz naplatu, a za stanovnike Rima besplatno.

Cilj nove mjere je očuvanje spomenika i smanjenje svakodnevnih gužvi oko fontane, koja je drugi najposjećeniji lokalitet u gradu, odmah posle Koloseuma. Odluka dolazi nakon niza incidenata u proteklom periodu, među kojima je i slučaj turista koji je uskočio u fontanu, što je dodatno otvorilo pitanje kontrole i bezbjednosti ovog prostora.

Kako će funkcionisati novi sistem?

Prema planu Gradskog vijeća, prostor oko fontane biće organizovan u dvije odvojene zone – jednu za turiste i jednu za građane Rima. Postojeće barijere biće zamijenjene diskretnim metalnim stubićima, dok će plaćanje ulaznice biti moguće i karticama.

Ideju je inicirao gradski sekretar za turizam i velike događaje Alessandro Onorato, koji je poslednjih mjeseci ponovo javno podržao projekat.

Koliko košta ulaznica?

Ulaz za stanovnike Rima biće besplatan, dok će turisti plaćati simbolična 2 eura. Sav prihod od prodaje karata biće uložen u održavanje prostora, kontrolu priliva posjetilaca i zapošljavanje dodatnog osoblja zaduženog za red i bezbjednost.

Iako je primarni cilj zaštita spomenika, ekonomski efekti neće biti zanemarljivi. Prema procjenama lista Corriere della Sera, novi sistem bi mogao da donese oko 20 miliona eura godišnje. Samo u prvih šest mjeseci 2025. godine Fontanu di Trevi posjetilo je više od 5,3 miliona ljudi – više nego što je Panteon imao posjetilaca tokom cijele 2024.

Godina prekomernog turizma

Ova odluka dio je šireg evropskog trenda borbe protiv takozvanog "overturizma". Tokom 2025. godine, brojne evropske metropole suočile su se sa protestima građana zbog masovnog priliva turista, rasta cijena, skokova kirija i opadanja kvaliteta svakodnevnog života.

U tom kontekstu, Rimov potez predstavlja prvi ozbiljniji pokušaj da se hronični problem prevelike posjećenosti pretvori u kontrolisaniji i održiviji model upravljanja jednim od najpoznatijih spomenika na svijetu.

(Kamatica/Mondo)