Trener Partizana Mirko Ocokoljić izneo je očekivanja pred naredni duel u Evroligi.

Košarkaši Partizana nastavljaju duplo kolo Evrolige protiv Žalgirisa u Kaunasu, a utakmica je na programu petak od 19 časova. Mirko Ocokoljić ne može da računa na četvoricu igrača - Tajrika Džonsa, Miku Murinena, Alekseja Pokuševskog i Karlika Džonsa.

Crno-bijeli su u poslednjoj utakmici poraženi od Virtusa (68:86), dok je Žalgiris izgubio od Efesa rezultatom 64:87. Privremeni trener Partizana naglasio je da njegovi izabranici moraju da isprave greške koje su pravili protiv Virtusa.

"Očekuje nas teška utakmica. Igramo protiv tima koji ima odlične litvanske košarkaše uz grupu stranih igrača predvođenih, prije svega, Najdželom Vilijams-Gosom, Silvanom Franciskom i Mozesom Rajtom. To je ekipa koja je bila najveće iznenađenje na samom startu Evrolige. Ipak, juče su odigrali nešto slabiju utakmicu, slično kao i mi. Što se nas tiče, moramo da vidimo gdje smo griješili i da pristup utakmici bude drugačiji u odnosu na sinoćnji meč", rekao je Ocokoljić.

Svoja očekivanja izneo je i Šejk Milton koji je svestan loše partije u prethodnom kolu.

"Moramo da se dodatno pripremimo gledajući snimke. Duga je sezona, tako da moramo da budemo fokusirani i da pronađemo pravu energiju. Potrebno je da igramo pametnije i da ne ponavljamo iste greške", zaključio je Milton.