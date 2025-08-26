"Jedina situacija u kojoj sam uspio da ostvarim uticaj i izborim se za svoje mišljenje bila je dovođenje napadača Kadide"

Izvor: FK Budućnost

Dejan Boske Damjanović više nije sportski direktor FK Budućnost.

Proslavljeni reprezentativac, koji je u tabor najvećeg crnogorskog kluba došao krajem aprila na poziv bivšeg izvršnog direktorra Novaka Novakovića, podnio je ostavku i tu odluku obrazložio u saopštenju za javnost koje prenosimo u cjelosti.

“Moja namjera je da zaštitim svoje ime, kredibilitet i sve ono što sam gradio tokom svoje igračke i sportske karijere. Neću dozvoliti da se moje ime koristi kao paravan niti kao izgovor za trenutno stanje u klubu, jer na te okolnosti nisam mogao da utičem. Kada sam došao u Budućnost, došao sam isključivo iz sportskih motiva, vođen željom da pomognem svojim iskustvom, znanjem i međunarodnim kontaktima. Došao sam na preporuku gospodina Novaka Novakovića, čovjeka kojeg izuzetno cijenim i sa kojim sam imao priliku da sarađujem.

Od prvog dana bio sam svjestan da klub ima mnogo nesređenih stvari, ali sam vjerovao da se kroz ozbiljan i sistematičan rad može napraviti pomak. Moj cilj je bio da budem dio pozitivnih promjena i da doprinesem razvoju kluba na zdravim i profesionalnim osnovama.Nažalost, vrlo brzo sam shvatio da sportski direktor u ovom sistemu nema nikakvu stvarnu ulogu niti mogućnost da donosi odluke. Statut kluba je postavljen tako da sportski sektor nema ingerencije – što znači da je pozicija sportskog direktora svedena na formalnost. To je funkcija koja postoji samo da bi se ispunila forma, a u praksi ništa ne zavisi od nje.

U svom radu sam jasno iznio ideje i predloge o tome u kom pravcu klub treba da ide, dostavio sam izvještaje i viziju razvoja. Međutim, te ideje nisu dobile prostor niti podršku. Jedina situacija u kojoj sam uspio da ostvarim uticaj i izborim se za svoje mišljenje bila je dovođenje napadača Kadide. Drago mi je da je taj posao završen i vjerujem da će on biti pun pogodak i prava stvar za FK Budućnost. To je ujedno i jedini primjer gdje sam kao sportski direktor imao mogućnost da direktno utičem na sportsku odluku kluba, što dovoljno govori o svemu.

Sve što sam radio tokom karijere, i na terenu i van njega, gradio sam časno i pošteno, i neću dozvoliti da se to dovede u pitanje. Moj profesionalni put govori dovoljno o meni i mojim vrijednostima. Na kraju se zahvaljujem svima koji su me podržavali i vjerovali u moj rad i viziju”, navodi se u saopštenju Dejana Damjanovića.