Fudbaleri Budućnosti sjutra uveče u derbiju 4. kola dočekuju aktuelnog osvajača Kupa, ekipu Dečića

Izvor: MONDO/Balša Janković

Za Podgoričane je ovaj meč jako bitan, jer dolazi u nezgodno trenutku, nakon dva vezana poraza. Uz to, biće ovo prvi zvanični meč Ivana Delića na klupi crnogorskog prvaka, nakon što je ekipu preuzeo od Nenada Lalatovića. Jasno je svima u taboru plavih da im u goste stiže ekipa koja je lider na tabeli i koja će sigurno na našem najvećem stadionu željeti da ostane neopaženo.

"Dečić je u jako dobrom momentu, igraju jako dobar fudbal. Prate ih i rezultati, što pokazuje tabela, prvi su. Ali, mi smo odradili dva dana u jako dobroj atmosferi, energija u timu je odlična. Očekujem dobru utakmicu i pozitivan rezultat", kazao je trener Podgoričana Ivan Delić.

Delić je potom rekao da igrači s nestpljenjem očekuju duel sa komšijama iz Tuzi. Međutim, zbog kazne od strane FSCG, upravo zbog prekinute utakmice prošlog prvenstva protiv Dečića, ni ovoga puta na sjevernoj tribini neće biti Varvara.

"Iskoristio bih priliku da pozovem sve navijače Budućnosti, Varvare koji ne mogu na Sjever da dođu, ali da dođemo svi zajedno, u što većem broju, jer ako nam je ikad bila potrebna podrška, sad je potrebna, da zajedno dođemo do željena tri boda i slavimo u nedjelju veče", poručio je Delić.

Kako je saopšteno iz Budućnosti, zbog specifičnosti utakmice, dogovorom FSCG, policije i klubova učesnika odlučeno je da sve pristalice koje podržavaju Dečić budu smještene na južnoj tribini stadiona, dok će svi simpatizeri i navijači Budućnosti, kao i ostala publika, biti smješteni na zapadnoj tribini podgoričkog stadiona.

“Ulaznice za pristalice Dečića će biti podijeljene gostujućem klubu, dok će se ulaznice za zapad moći kupiti na našoj biletarnici, na zapadnoj tribini Gradskog stadiona, na dan utakmice – u nedjelju – od 17.30 sati, po cijeni od tri eura”, dodaju iz Budućnosti.

Sjutrašnja utakmica na stadionu pod Goricom počinje u 20 sati.