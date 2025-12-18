Sestra Ane Volš govorila je na izricanju presude Brajanu Volšu za ubistvo Beograđanke.

Izvor: EPA Craig Walker/ Pool/facebook/screenshot/ana walshe

Sestra Ane Volš, Aleksandra Dimitrijević, govorila je danas na izricanju presude Brajanu Volšu koji je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva Beograđanke Ane Volš, prenosi "WCVB". Ona je u ime svoje porodice pročitala pismo u sudnici koje prenosimo u cjelosti.

"Dobro jutro svima, moje ime je Aleksandra Dimitrijević. Ja sam sestra Ane Volš. Danas sam ovdje u svoje i u ime naše majke. Želim sa sudom da podijelim kako je gubitak moje sestre u januaru 2023. godine uticao na nas, zauvijek nam promijenio živote i ostavio prazninu", započela je ona.

"Iznenadni gubitak moje sestre Ane preokrenuo nam je živote na način na koji to niko nije mogao da očekuje. Ana nije bila samo moja sestra, bila je neko sa kim sam ja odrastala, neko ko me je poznavao na način na koji me niko drugi nije poznavao, niti će. Borim se sa tugom koja je došla iznenada, bez najave, sa nadom koju imam svakog jutra, da je sve bio jedan ružan san. Najbolniji dio ovog gubitka jeste saznanje da će njena djeca rasti bez majke.

Ova tragedija je razorila moju majku, ima razvijenu hroničnu depresiju i svakog dana nosi teret koji je donio gubitak ćerke. Naša čitava porodica i dalje uči da se nosi sa ovom prazninom, praznici su sada podsjetnik na njeno odsustvo… Zbog svih okolnosti u kojima je moja sestre preminula, nismo bili u mogućnosti da joj poslednji put kažemo zbogom. Ana je bila majka, ćerka, sestra, prijateljica, njen život je nepravedno oduzet.

Neopisivo nam nedostaje. Uprkos tome što smatramo da nijedna kazna neće moći da nam je vrati, molimo sud da razmotri dugoročan uticaj koji ima na naše živote, posebno živote njene djece. Stojimo uz preporuku Komonvelta. Zahvalnost na Vašoj posvećenost da donesete pravdu mojoj sestri i našoj porodici, sa saosjećanjem u vremenu kada smo bili u najvećoj tami. Ana nikada neće biti zaboravljena, nosićemo uspomenu na nju zauvijek", rekla je Aleksandra u punoj sudnici.

Na koliko je osuđen Brajan Volš?

Brajan Volš je osuđen na 20 godina zatvora zbog obmane policije, kao i tri dodatne dogine zbog odlaganja Aninog tijela. Uz to, osuđen je i za ubistvo Beograđanke.