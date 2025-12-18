Slavnu Kardašijanku majka zaključavala na tavan tokom praznika: Razlog je skandalozan, sve se saznalo

Kris Džener je priznala šta je sve radila ćerki tokom praznika.

Izvor: Youtube printscreen / Keeping up with the Kardashians

Mame tokom praznika često nose najveći teret stvaranja božićne čarolije, uz istovremeno održavanje doma, kuvanje i kupovinu poklona. Zbog toga su se mnoge majke osjećale shvaćeno kada je Kloi Kardašijan otkrila da ju je majka Kris Džener svojevremeno zaključavala na tavan kako bi joj pomogla oko prazničnih priprema.

Gostujući u Kloinom podkastu “Khloé in Wonder Land”, Kris Džener je potvrdila anegdotu o tome kako je tokom Božića zaključavala svoju najmlađu ćerku iz braka sa Robertom Kardašijanom na tavan.

Izvor: Youtube printscreen / Keeping up with the Kardashians
Izvor: YouTube/Hollywood life
Izvor: Instagram/khloekardashian
Izvor: Instagram/iammichelemorroneofficial/printscreen
Izvor: Instagram/khloekardashian
Izvor: Instagram/khloekardashian

U snimku objavljenom na Instagramu, majka i ćerka, obučene u usklađene odjevne kombinacije, razgovarale su o praznicima.

"Mama, kad pomislim na Božić, pomislim na tebe", započela je Kloi, na šta se Kris nadovezala: "To je naša stvar". Kloi je dodala da je to za njih "Svjetsko prvenstvo". Kris je priznala da je božićne poklone kupovala već u junu ili julu, ali da joj je, kada bi došlo vrijeme za pakovanje, često bila potrebna pomoć.

"Moja mama me je uvijek tjerala da joj pomažem", prisjetila se Kloi. "Natjerala si me da idem na tavan i zamotam sve te poklone. Zaključala si me tamo." Kris se na to nasmijala i odgovorila: "O, moj Bože! Hvala ti što si to radila." Zatim je dodala: "Majke postanu zaista očajne tokom praznika."

Iako je zaključavanje djeteta na tavan prilično ekstremna mjera, mnogi mogu da se poistovete sa ostajanjem budnim do kasno u noć na Badnje veče kako bi pomogli roditeljima da zamotaju poklone. To je česta situacija u velikim porodicama, gdje jednostavno ima previše obaveza pred božićno jutro.