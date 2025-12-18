Na zajedničkoj sjednici biće saslušani ministar energetike Admir Šahmanović, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović, izvršni direktor EPCG Zdravko Dragaš i Milan Gazdić.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet usvojio je inicijativu opozicije za održavanje kontrolnog saslušanja čelnika državnog energetskog i ekološkog sektora, oko situacije sa Termoelektranom Pljevlja i zagađenja u tom gradu.

Planirano je da se održi zajedničko saslušanje pred tri skupštinska Odbora, i to Odbora za ekonomiju, Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Ti odbori inicijativu moraju odobriti na zasebnim sjednicama.

Na zajedničkoj sjednici biće saslušani ministar energetike Admir Šahmanović, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović, izvršni direktor EPCG Zdravko Dragaš i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić.

Opozicija je predložila saslušanje zbog ekološke rekonstrukcije Termoelektrane Pljevlja koja je kako kažu, koštala 100 miliona eura, i njenog puštanja u rad i eventualnog zagađenja koje je uslijedilo.

Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović je zatim predložio da se saslušanje održi pred tri Odbora. Poslanik Pokreta Evropa sad i predsjednik Odbora za zdravstvo Dražen Petrić je naveo da je kvalitet vazduha u Pljevljima već bio tema, te da će inicijativu predložiti početkom sljedeće sedmice.

Poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar je kazao da treba naći uzrok puštanja u rad Termoelektrane, prije nego je završena rekonstrukcija, te da se lokalno stanovništvo danima truje.