Nenad Lalatović prozvao je Miroslava Tanjgu po završetku utakmice Mladosti i Vojvodine u 7. kolu Superlige.

Izvor: TV Arena sport/Screenshot/MN Press

Nenad Lalatović vratio se u Mladost iz Lučana i u svom prvom meču uspio je da osvoji bod protiv svog nekadašnjeg kluba Vojvodine (0:0). Iako je pogodak "visio" u vazduhu, niti jedna od dvije ekipe nije uspjela da zatrese mrežu, a treneri su imali potpuno drugačije viđenje utakmice.

Nakon što je Miroslav Tanjga iz Vojvodine rekao da je "njegova ekipa izgubila dva boda, a ne osvojila jedan" poručivši da se Mladost samo branila, Nenad Lalatović istakao je da je domaćin trebalo da pobijedi. Uz to, zamjerio je i Tanjgi neke stvari.

Izvor: MN Press

"Ja nisam sa Tanjgom u svađi, da mi ne pruži ruku ni pred utakmicu, jer sam izašao prije njega i na kraju i ne čestita na bodu. Nisam znao da smo u svađi, tek sad shvatam, sad shvatam još više neke stvari, ali ko drugome jamu kopa sam u nju upada", naglasio je Nenad Lalatović u burnom obraćanju posle meča za TV Arena Sport.

To što "shvata neke stvari" vjerovatno se odnosi na njihov zajednički period u Vojvodini, kada je Tanjga postao sportski direktor, pa se tokom ljetnjih priprema pojavila informacija da će smijeniti Lalatovića i dovesti Kolarova.

Ubrzo je to demantovano, ali je atmosfera u klubu počela da se kvari, što je na kraju rezultiralo Lalatovićevim odlaskom iz kluba i - vrlo zanimljivo - postavljanjem Miroslava Tanjge na mjesto šefa stručnog štaba. Preciznije, Tanjga je objedinio uloge trenera i direktora, tako da se trenutno pita za sva sportska pitanja u klubu.

"Što se tiče utakmice, nisam zadovoljan bodom, imali smo bolje šanse, taktički smo jako dobro odradili utakmicu. Igrali smo bez tri standardna igrača, Ćirkovića, Andrića i Varjačića. Povrijedio se i Bondžulić, praktično četiri. Sa ovakvom Vojvodinom, koja ima odličan tim, morala je da odigra bolje. imali smo prečku. Žao mi je što nije ušla u gol, Sremčević je u prvom poluvremenu imao stopostotnu šansu, ostaje žal za pobjedom. Zaslužili smo je", rekao je Lalatović, pa još jednom "pecnuo" Tanjgu.

"Drago mi je da znam da smo u svađi. Nisam to znao do sada. Očigledno ima neki problem sa mnom, čim neće da se javi...", naglasio je povratnik u srpski fudbal...".