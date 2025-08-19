Nenad Lalatović bi uskoro mogao da dođe na mjesto trenera Mladosti iz Lučana.

Izvor: MN Press

Srpski trener Nenad Lalatović podnio je ostavku na mjesto trenera Budućnosti iz Podgorice. Posle ne tako sjajnog mandata na klupi crnogorskog kluba, Lalatović bi mogao da se vrati u Superligu i postane trener Mladosti iz Lučana.

Lalatovićev razlog za odlazak iz Budućnosti je poraz od Arsenala iz Tivta posle kog je srpski stručnjak odlučio da napusti crnogorski fudbal u kome se, istini za volju, nije snašao ovog ljeta. Budućnost nije uspjela da obezbijedi i evropsko takmičenje, a novi poraz samo je dodatni povod za rastanak.

Ipak, Lalatović neće morati dugo da bude na odmoru, pošto će prema saznanjima "MaxBeta", ovaj trener karijeru nastaviti u Mladosti iz Lučana. "Do septembarske pauze zbog obaveza reprezentacije, ekipu će na sledeća dva meča s klupe da predvodi Nenad “Neško” Milovanović. Aktuelni sportski direktor i praktično prvi čovjek kluba, trebalo bi, dakle, da bude prolazno rešenje", navodi se u tekstu.

Povratak Lalatovića mogao bi veoma da znači klubu iz Lučana, dok je bio na čelu Mladosti srpski trener je imao nevjerovatan niz od 12. avgusta do 6. oktobra kad je na sedam utakmica zabilježio šest pobjeda. Zbog rezultata koje je bilježio u godini za nama, Lalatović ima otvoren poziv da se vrati u klub u kojem je imao mnogo uspjeha.