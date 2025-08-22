Samo nekoliko dana nakon što je otišao sa klupe Budućnosti, Nenad Lalatović je pronašao novi posao

Izvor: FK Budućnost

Kao što se i pretpostavljalo, Lalatović se vraća u Lučane, na klupu Mladosti, a beogradskim medijima je to potvrdio predsjednik kluba Neško Milovanović.

" Sinoć smo se dogovorili sa Lalatovićem. Dogovor smo postigli brzo, želimo da probamo da napravimo rezultat sličan onome što smo pravili prošle godine. Lalatović neće za vikend voditi ekipu, jer potpisuje u ponedjeljak i tada kreće sa radom " rekao je Milovanović za „Sportinjo“.

Kako prenosi Dan, Lalatović je ovog ljeta preuzeo Budućnost, sa Podgoričanima je najprije ispao od Noe u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a potom i od moldavskog Milsamija u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Nije „plavima“ sa Nenadom na čelu krenulo dobro ni u prvenstvu, pa je nakon dva uzasopna poraza podnio ostavku...