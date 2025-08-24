Meč Crvene zvezde i Pafosa sudiće Engleski arbitar Majkl Oliver.

Izvor: MN Press

Engleski sudija Majk Oliver deliće pravdu na meču Crvena zvezda - Pafos u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Navijačima kluba iz Ljutice Bogdana već je poznat arbitar, pošto je u karijeri dva puta dijelio pravdu na mečevima Crvene zvezde.

Pafos se vraća na Kipar i uz to imaće i gol prednosti u revanš meču sa Crvenom zvezdom, pošto je gost na "Rajku" uspio da pobijedi 2:1. Klub iz Ljutice Bogdana pred sobom će imati težak zadatak, pošto im je preokret neophodan za prolaz u dalju fazu takmičenja.

Oliver će biti zadužen da sve protekne u najboljem redu, a pored Engleza naći će se pomoćne sudije Stjuart Bart i Li Bets, dok će u VAR sobi biti Stjuart Atvel i Džared Džilet. Oliver je već dva puta dijelio pravdu crveno-bijelima. Prvi put 2021. godine u revanšu u plej-oua kvalifikacija za Ligu Evrope kad je Zvezda igrala protiv Kluža (2:1), a zatim i prošle godine u prvoj fazi Lige šampiona i porazu od Benfike na startu u Beogradu (1:2).

Biće ovo treći susret Majkla Olivera sa Crvenom zvezdom, a on je zakazan za utorak od 21 sat.