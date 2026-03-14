Zadržan kreditni rejting Ba3, iz Ministarstva finansija poručuju da je riječ o potvrdi stabilnosti ekonomije i povjerenja međunarodnih institucija

Međunarodna kreditna agencija Moody’s unaprijedila je izglede Crne Gore sa stabilnih na pozitivne, uz zadržavanje kreditnog rejtinga na nivou Ba3, što predstavlja potvrdu povjerenja u makroekonomsku stabilnost zemlje i održivost javnih finansija, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Kako su naveli iz tog resora, odluka Moody’sa predstavlja važan signal međunarodnoj finansijskoj i investicionoj zajednici da Crna Gora ostaje pouzdan i stabilan partner sa jasnom vizijom ekonomskog razvoja i posvećenošću evropskim standardima.

Iz Ministarstva finansija podsjećaju da je prošlog mjeseca i globalna rejting agencija Standard & Poor’s unaprijedila izglede Crne Gore, čime su dvije vodeće međunarodne institucije u kratkom vremenskom periodu potvrdile napredak države i kredibilitet njene ekonomske politike.

Kako su saopštili, pozitivni izgledi reflektuju stabilan ekonomski rast, koji se u periodu od 2026. do 2028. godine procjenjuje između tri i 3,5 odsto godišnje. Ističu i da zemlja pokazuje povoljnu sposobnost servisiranja javnog duga, uz kontrolisane troškove zaduživanja i stabilne javne finansije.

Prema njihovim riječima, takvi pokazatelji dodatno učvršćuju poziciju Crne Gore kao pouzdane destinacije za investicije i održivi razvoj.

Iz Ministarstva finansija navode da unapređenje kreditnih izgleda predstavlja i priznanje za reformski napredak koji Crna Gora ostvaruje u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Vlada, kako ističu, ostaje snažno opredijeljena ubrzavanju evropskog puta države, sa ciljem zatvaranja preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja 2026. godine i punopravnog članstva u Evropskoj uniji do 2028. godine.

Dosljedno sprovođenje reformi, jačanje institucija i odgovorno upravljanje javnim finansijama, zaključuju iz Ministarstva finansija, predstavljaju temelj dugoročne stabilnosti i razvoja države, kao i uslova za viši životni standard građana i jačanje međunarodnog ugleda Crne Gore.