Šampion Norveške Bode Glimt već u prvom meču plej-ofa je uradio sav posao oko plasmana u Ligu šampiona.

Izvor: MN Press

Šampion Norveške Bode Glimt ovjerio je svoje mjesto u Ligi šampiona već u prvoj utakmici dvomeča plej-ofa protiv Šturma. Pobijedio je 5:0 i uradio praktično cijeli posao oko svog prvog, istorijskog plasmana u najjače takmičenje.

Prošle sezone je u plej-ofu naišao na Crvenu zvezdu i ispao, pa stigao do polufinala Lige Evrope, a prethodno je ispao i u plej-ofu za LŠ i 2022. protiv Dinamo Zagreba. Sada je tim Norvežanina Kjetila Knutsena (56) naišao na prepreku koju je preskočio iz prvog koraka.

Ovo su svi rezultati prvih utakmica plej-ofa Lige šampiona

Bazel - Kopenhagen 1:1

Bode Glimt - Šturm 5:0

Seltik - Kairat 0:0

Fenerbahče - Benfika 0:0

u utorak