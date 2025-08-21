Šampion Norveške Bode Glimt već u prvom meču plej-ofa je uradio sav posao oko plasmana u Ligu šampiona.
Šampion Norveške Bode Glimt ovjerio je svoje mjesto u Ligi šampiona već u prvoj utakmici dvomeča plej-ofa protiv Šturma. Pobijedio je 5:0 i uradio praktično cijeli posao oko svog prvog, istorijskog plasmana u najjače takmičenje.
Prošle sezone je u plej-ofu naišao na Crvenu zvezdu i ispao, pa stigao do polufinala Lige Evrope, a prethodno je ispao i u plej-ofu za LŠ i 2022. protiv Dinamo Zagreba. Sada je tim Norvežanina Kjetila Knutsena (56) naišao na prepreku koju je preskočio iz prvog koraka.
Ovo su svi rezultati prvih utakmica plej-ofa Lige šampiona
- Bazel - Kopenhagen 1:1
- Bode Glimt - Šturm 5:0
- Seltik - Kairat 0:0
- Fenerbahče - Benfika 0:0
u utorak
- Crvena zvezda - Pafos 1:2
- Ferencvaroš - Karabag 1:3
- Rendžers - Briž 1:3
