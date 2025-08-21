Crvena zvezda nema velike šanse da se domogne plasmana u grupnu fazu Lige šampiona, nakon poraza od Pafosa (2:1) u Beogradu.

Crvena zvezda je poražena u prvom meču plej-ofa za Ligu šampiona, pošto je u Beogradu bolji bio kiparski Pafos (2:1). To znači da će četa Vladana Milojevića morati da zabilježi pobjedu narednog utorka u Limasolu, gdje kiparski šampion igra jer njegov stadion ne ispunjava uslove za odigravanje mečeva u ovoj fazi takmičenja. Zvezda će pokušati da stigne do Lige šampiona, ali to neće biti nimalo lako!

Specijalizovani softveri računali su kolike su Zvezdine šanse u procentima, a brojke nimalo neće impresionirati navijače srpskog šampiona. Ako je suditi samo po tim parametrima, trener Vladana Milojević mogao bi prvi put da izgubi jedan dvomeč u evropskim kvalifikacijama kao šef stručnog štaba crveno-bijelih.

Da li će Zvezda ući u Ligu šampiona?

Sudeći po podacima koje plasira specijalizovani nalog "Football Meets Data", nisu baš velike šanse da će Crvena zvezda dvomeč okrenuti u svoju korist. Njihova računica pokazuje da crveno-bijeli imaju tek 28 odsto šansi da se domognu grupne faze Lige šampiona, odnosno da na Kipru izbore rezultat koji ih vodi dalje.

Poredeći sa ostalim parovima, manje šanse od Zvezde imaju samo Šturm iz Graca (0,2 odsto), Rendžers (4 odsto), Ferencvaroš (9 odsto) i Kairat (18 odsto), iako su Kazahstanci izborili veoma dobar rezultat na gostovanju Seltiku. Sa druge strane, svi su već otpisali Šturm, jer je austrijski predstavnik dobio čak pet golova na gostovanju Bode/Glimtu.

Veće šanse da se nađu u grupnoj fazi Lige šampiona ima Fenerbahče, koji je na svom terenu odigrao protiv Benfike bez postignutih golova. Turskom timu daje se 34 odsto šansi da napravi iznenađenje u Portugalu, dok se dobro kotira i Bazel. Oni imaju 30 odsto šansi da nakon 1:1 na svom terenu šokiraju Kopenhagen u Danskoj.

Zvezda ima još manje šanse?

Jedan softver izračunao je da su Zvezdine šanse 28 odsto, a drugi tvrdi da nisu ni toliko! Analitičar Pjotr Klimek tvrdi da Crvena zvezda ima tek 19 osto šansi da se ove sezone nađe u grupnoj fazi Lige šampiona. Po njegovoj računici, kiparski Pafos je postao apsolutni favorit u dvomeču i ne bi trebalo da ima problema sa čuvanjem prednosti.

Takođe, Klimek je izračunao da je Bode/Glimt već u grupnoj fazi, odnosno da Šturm ne može da preokrene dvomeč u svoju korist. Jednocifren procenat šansi ima i Rendžers, kojem ovaj analitičar daje tek dva odsto mogućnosti da okrenu dvomeč u svoju korist i plasiraju se u grupnu fazu Lige šampiona.

Zanimljivo, Klimekovo istraživanje daje iste šanse Zvezdi koja je poražena na svom terenu i Bazelu koji je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Kopenhagena. To ne djeluje baš logično, ali držaćemo se brojki koje su objavljene - Zvezda je na 19 odsto i to dovoljno govori koliko će težak zadatak imati na Kipru.