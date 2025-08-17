Crvena zvezda će u plej-ofu za Ligu šampiona igrati protiv Pafosa, a Sergej Lomakin koji finansira taj klub ima srpski pasoš i ideju da ulaže u Loznicu.

Izvor: MN Press/Facebook/printscreen/PAFOS FC

Crvena zvezda će u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv kiparskog šampiona Pafosa, koji je u oba meča treće runde savladao Dinamo iz Kijeva. Srpski šampion je u istorij rundi bio uspješniji od Leha iz Poznanja, pa će već u utorak na svom terenu dočekati Kiprane u prvom meču plej-ofu. Zapravo, Kiprana će biti malo jer je riječ o pravoj legiji stranaca na terenu koju finansiraju i predvode Rusi!

Već godinama je glavni finansijer kluba ruski oligarh Sergej Lomakin, izuzetno uspješan poslovni čovjek koji ima i neraskidive veze sa Srbijom. On je poslednjih nekoliko godina najvažniji čovjek za funkcionisanje Pafosa, malog kiparskog kluba koji je imao veoma burnu prošlost. Današnjica je mnogo stabilnija - najbolji su tim na Kipru, imaju "u džepu" Ligu Evrope, a protiv Zvezde igraju i za Ligu šampiona.

Ko je Sergej Lomakin, finansijer Pafosa?

Ruski biznismen Sergej Lomakin izgradio je imperiju otvaranjem diskontnih marketa širom Rusije i zemalja u okruženju. Po podacima koji se mogu naći na internetu, njegov saradnik Artem Hačatrijan i on su zaradili ogroman novac u poslu sa prodavnicama, pa je Lomakin u decembru 2023. godine otkupio gotovo sve akcije svog poslovnog partnera i to za 990 miliona američkih dolara!

To znači da je Lomakin većinski vlasnik lanca koji obuhvata preko 4.000 prodavnica, a one se osim u Rusiji nalaze i u Kazahstanu, Belorusiji, Gruziji, Letoniji, Kirgistanu i Uzbekistanu. Cjelokupan posao Sergej Lomakin vodi sa Kipra, pošto on već godinama živi u Pafosu, a specijalizovani "Forbs" procjenjuje njegovo bogatstvo na oko 1,2 milijarde dolara.

Kako je Lomakin povezan sa Srbijom?

Dugogodišnji finansijer Pafosa imao je "zlatni pasoš" Kipra, ali mu je on oduzet 2024. godine. Nekoliko mjeseci kasnije, Lomakin je postao državljanin Srbije! Uporedo sa tim Sergej Lomakin, inače vlasnik fudbalskog kluba Rodina u Rusiji, postao je generalni direktor Bokserskog saveza Srbije, a predsjednik Aleksandar Vučić nekoliko puta je javno govorio o njemu i čak ga nazvao prijateljem.

Odnosi Sergeja Lomakina i Srbije mogli bi da postanu još bolji, pošto se ruskim biznismen pominje kao novi vlasnik Loznice! Navodno, on je zainteresovan da ulaže u člana Prve lige Srbije koji igra na novoizgrađenom stadionu Lagator, jednom od najmodernijih u ovom dijelu Evrope. Lomakin bi mogao da privatizuje klub, a zatim uloži ogroman novac kako bi stigao do evropskih takmičenja.

"Imam dobru vijest za ljude u Loznici. Da li ste primijetili rezultat Dinamo Kijev - Pafos 0:1? Vlasnik Pafosa je Lomakin i pošto sada imamo te idiotske zakone gdje nema privatnih klubova i sve su udruženja građana, razgovarao je sa mnom i prihvatio da i pod tim uslovima uđe i pokaže ljudima da može da pomogne. Loznica je ušla u drugu ligu, on hoće da igraju Ligu Evrope već za dvije tri godine", kazao je Vučić za TV Prva.

Kako je Lomakin izgradio Pafos?

Istorijski gledano, Pafos nije veliki klub na Kipru - u ovom obliku postoji tek nešto više od deceniju, a nastao je spajanjem manjih klubova koji su imali mnogo dužu istoriju. Ipak, ulaskom rusa u klub Pafos je promijenio situaciju na cijelom ostrvu i postao jedan od najboljih timova u zemlji. Prvo je stigao Roman Dubov, aktuelni predsjednik kluba, koji je svojevremeno radio na veoma odgovornim funkcijama u Portsmutu, Redingu i Rigi.

Naravno, novac koji je Lomakin uložio bio je presudan za uspon tima koji je u prošloj sezoni osvojio prvu šampionsku titulu, a u sezoni prije toga i prvi Kup Kipra. Pafos je prethodne sezone igrao grupnu fazu Konferencijske lige, pa čak stigao i do osmine finala gde je poražen od Đurgardena. Na klupi je Španac Huan Karlos Karsedo, a na terenu legija stranaca koju će uskoro predvoditi David Luiz.

"Lomakin voli da dovodi španske trenere, da ih uče tehniku da igraju najbrže moguće i sada su Lozničani mogli da vide šta je njihov novi glavni i odgovorni u klubu, ako se to desi, uspio da uradi. Pobijedio je velikana kao što je Dinamo Kijev i verovatno će da čeka Zvezdu, a možda i neće, Dinamo je i dalje favorit u dvomeču, ali je i dalje veliko iznenađenje da Pafos pobedi u Poljskoj", pričao je nedavno Vučić.