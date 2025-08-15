Crvena zvezda je iskoristila opciju da zbog obaveza u kvalifikacijama za Ligu šampiona odloži još jednu utakmicu Superlige.
Crvena zvezda je na kraju ipak odložila meč sa Čukaričkim u 6. kolu Superlige. Prvo se činilo da sigurno hoće, pa potom da je ipak donijeta odluka da igra, da bi na kraju sa "Marakane" ipak iskoristili "džokera" i tako omogućili svojim igračima da se ipak spreme u potpunosti za meč sa Pafosom.
To znači da je taj meč u okviru 6. kola odložeg do daljeg, kao što je slučaj i sa utakmicom trećeg kola između Vojvodine i Crvene zvezde, odloženim zbog prvog meča trećeg kola kvalifikacija protiv Leha.
Utakmice su odlagali i ostali srpski predstavnici u Evropi: Partizan, Radnički 1923 i Novi Pazar.
Večeras od 20 časova Crvena zvezda igra protiv Mladosti u Lučanima.