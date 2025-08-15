Crvena zvezda je iskoristila opciju da zbog obaveza u kvalifikacijama za Ligu šampiona odloži još jednu utakmicu Superlige.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda je na kraju ipak odložila meč sa Čukaričkim u 6. kolu Superlige. Prvo se činilo da sigurno hoće, pa potom da je ipak donijeta odluka da igra, da bi na kraju sa "Marakane" ipak iskoristili "džokera" i tako omogućili svojim igračima da se ipak spreme u potpunosti za meč sa Pafosom.

To znači da je taj meč u okviru 6. kola odložeg do daljeg, kao što je slučaj i sa utakmicom trećeg kola između Vojvodine i Crvene zvezde, odloženim zbog prvog meča trećeg kola kvalifikacija protiv Leha.

Vidi opis Zvezda ipak iskoristila "džokera": Do daljeg ne igra sa Čukaričkim Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 17 / 17

Utakmice su odlagali i ostali srpski predstavnici u Evropi: Partizan, Radnički 1923 i Novi Pazar.

Večeras od 20 časova Crvena zvezda igra protiv Mladosti u Lučanima.