Čini se da u Crvenoj zvezdi već sada znaju u kom sastavu će igrati protiv Pafosa na Kipru i to je rezultat povreda koje imaju Arnautović i Radonjić. Vraćaju se Krunić i Rodrigao, ali Milojević i te kako ima razloga za brigu.



Crvena zvezda je doživjela poraz od Pafosa u prvom meču plej-ofa Lige šampiona i to znači da sljedeće nedelje na Kipru mora da juri minus. Srećom po Zvezdu ne postoji više pravilo gola u gostima, tako da ni minus nije veliki (1:2), ali postoje mnoge okolnosti koje zabrinjavaju Vladana Milojevića jer ekipa nije dostigla optimalan nivo forme u trenutku kada je to i najvažnije.

Zbog kartona i povreda morao je da "miksa" i u prvoj utakmici protiv Pafosa na "Marakani", tako da je doživio svoj prvi poraz u evropskim kvalifikacijama kod kuće, odnosno Zvezdi se to dogodilo prvi put još od 2016. godine. S obzirom na to da je veliki broj igrača odigrao loše, jasno je da mnogo toga mora da se mijenja za revanš, ali je pitanje zapravo koliko Milojević ima prostora da to učini.

Tako se već na konferenciji za medije poslije prvog meča moglo naslutiti u kom sastavu će izvesti ekipu u revanšu, pošto su neke od njegovih rečenica bile vrlo indikativne.

Vraćaju se Krunić i Rodrigao

Na pitanje da prokomentariše igru Veljka Milosavljevića, istakao je da se radi o velikom potencijalu pred kojim je budućnost, ali je time naznačio i da bi vjerovatno Rodrigao mogao da se vrati za revanš. Njegovo prisustvo u skoku biće i te kako od značaja za Zvezdu u odbrani, dok je uigraniji sa Veljkovićem za sada.

Takođe, podržao je Bađa, mada je svjestan da je napravio propuste, dok najviše vjeruje tandemu Elšnik - Krunić koji ćemo vidjeti i u drugom meču ovih rivala.

"Mislim da Elšnik jako kompatibilan sa Radetom Krunićem, dosta su igrali i dobro se slažu. Tokom priprema je dug period bio van ekipe. Dosta teško ulazi u formu. Ja i dalje vjerujem u Timija, ne treba mu zamjeriti. Možemo da očekujemo Timija u mnogo boljem izdanju", naglasio je Milojević o povratnicima poslije suspenzije.

Ništa od Arnautovića i Radonjića?

Čekaju navijači Crvene zvezde čitavo ljeto da vide tandem Arnautović - Radonjić, ali sem nekoliko minuta protiv Linkolna nisu imali prilike za to. Obojica imaju povrede zbog kojih umjesto na terenu vrijeme provode u loži (ili na tribinama), tako da se može i iz Milojevićevog komentara zaključiti da otpadaju za revanš.

"Ne znam da li ćemo na Radonjića i Arnautovića računati za Pafos, vidjećemo tokom nedelje. Vidjećemo za ekipu na Kipru...", kratko, ali vrlo jasno je poručio Vladan Milojević.

Šta je sa Olajinkom?



Vladan Milojević zamijenio je Olajinku poslije pola sata fudbala na "Marakani" pošto je napravio grešku i tim je trpio zbog toga što nije bilo Bruna Duartea. Ipak, bio je zadovoljan igrom svog "miljenika" i treba očekivati da opet igra na Kipru...

"Taktička je bila izmjena. Nije bilo problema sa Olajinkom, ali je rezultat bio negativan. Željeli smo da opteretimo njihovu odbranu. Samo je to u pitanju", rekao je Vladan Milojević čime je ostavio prostor da Nigerijac igra i u revanšu, pošto dobro znamo koliko ima povjerenja u njega.

Ovoga puta, Olajinka bi mogao na desnu stranu gdje je recimo igrao u pobjedi nad Bode Glimtom u Beogradu dok od tada ga nismo viđali tu. Ali, sigurniji je od Babike, posebno po defanzivu, a Ivanić je neophodan lijevo.

Dakle, ovo je očekivani sastav Crvene zvezde za revanš protiv Pafosa:

Mateus - Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Olajinka, Duarte, Ivanić - Šerif.