Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović ponovo nije igrao u dresu Los Anđeles Klipersa

Los Anđeles Klipersi ostvarili su četvrtu pobjedu u nizu, savladavši Čikago rezultatom 119:108, ali ni u ovom meču nije bilo mjesta u timu za kapitena košarkaške reprezentacije Srbije Bogdana Bogdanovića.

Klipersi su na domaćem terenu odlično otvorili utakmicu i do kraja susreta dobili sve četiri četvrtine. Ekipa iz Los Anđelesa kontrolisala je ritam meča i zasluženo stigla do nove pobjede.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kavaj Lenard sa 28 poena, dok je Benedikt Maturin dodao 26.

U redovima Čikaga najviše se istakao Tre Džons sa 21 poenom za 30 minuta na parketu, dok je Džoš Gidi upisao tripl-dabl učinak od 20 poena, 11 skokova i 10 asistencija.

Ipak, najveću pažnju privukao je novi izostanak Bogdanovića iz rotacije Klipersa. Kapiten reprezentacije Srbije već neko vrijeme ne uspijeva da pronađe kontinuitet u ekipi trenera Taja Lua, a sve češće se postavlja pitanje njegove uloge i budućnosti u timu iz Los Anđelesa.

U košarkaškim krugovima sve glasnije se govori o mogućem povratku Bogdanovića u Evropu, a kao potencijalna destinacija često se pominje Partizan.

Ipak, jedna od prepreka za takav scenario mogla bi biti činjenica da se srpski košarkaš približava jubilarnoj desetoj sezoni u NBA ligi, što bi mu donijelo značajne benefite u pogledu buduće penzije. Ostaje da se vidi da li će u nastavku sezone dobiti veću priliku ili će pokušati da pronađe novi klub u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.