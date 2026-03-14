Fudbalski savez Srbije izrekao kazne "vječitima" zbog izgreda navijača na 178. vječitom derbiju

Izvor: MN Press

Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije izrekla je kazne zbog incidenata na 178. „vječitom derbiju“, odigranom 22. februara. Crvena zvezda kažnjena je novčanom kaznom od 1,8 miliona dinara, dok će Partizan naredne dvije gostujuće utakmice igrati bez prisustva svojih navijača.

Crvena zvezda je, kao organizator utakmice, sankcionisana zbog propusta u organizaciji susreta, prije svega u vezi sa upotrebom pirotehničkih sredstava i kontrolom gledalaca na ulazima stadiona.

Kada je riječ o Partizanu, Disciplinska komisija odlučila je da klub naredna dva meča na gostujućem terenu odigra bez podrške svojih navijača.

Zabrana će se odnositi na utakmice protiv Mladosti u Lučanima, koja je zakazana za 21. mart, kao i protiv Novog Pazara 8. aprila.

Odluka je donijeta nakon razmatranja izvještaja o upotrebi pirotehničkih sredstava, ali i incidenata na tribinama, koji su uključivali oštećenje i paljenje stolica na južnoj tribini stadiona „Rajko Mitić“.

Mogući i posebni postupak

Predsjednik Disciplinske i etičke komisije Ivan Nikolić naveo je da postoji mogućnost pokretanja posebnog postupka u vezi sa eventualnom nadoknadom materijalne štete. Ukoliko Crvena zvezda podnese zahtjev u skladu sa Disciplinskim pravilnikom FSS, Komisija će u posebnom postupku razmotriti pitanje nadoknade štete nastale tokom utakmice.

Takođe je naglašeno da ova odluka ne utiče na ranije izrečenu uslovnu kaznu zabrane prisustva navijača Partizana na četiri gostujuće utakmice, koja je donijeta nakon utakmice Železničar – Partizan u Pančevu.

Ta mjera ostaje na snazi tokom perioda provjere, odnosno do 1. avgusta 2026. godine.