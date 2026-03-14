Opštinski izbori u dva kruga test političke snage pred predsjedničke i parlamentarne izbore 2027. godine

Oko 49 miliona građana Francuske pozvano je na birališta 15. i 22. marta kako bi izabrali gradonačelnike i opštinske odbornike u približno 35.000 opština i gradova, prenose francuski mediji.

Ovi lokalni izbori smatraju se važnim političkim testom jer će političkim strankama, uključujući krajnje desničarsko Nacionalno okupljanje, omogućiti da procijene svoju podršku birača i izborni zamah uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora zakazanih za proljeće 2027. godine.

U većim gradovima, poput Pariza i Marseja, vlada značajna neizvjesnost u vezi sa ishodom izbora. U Parizu desnica nastoji da okonča 25 godina dominacije ljevice, dok se Nacionalno okupljanje nada pobjedi u Marseju, drugom najvećem gradu u zemlji.

Posebnu pažnju privlače izbori u Lionu, gdje je kampanju obilježila smrt krajnje desničarskog aktiviste Kantena Deranka, za koju se odgovornost pripisuje pripadnicima radikalne ljevice.

Aktuelni gradonačelnik Liona Gregori Duse iz redova Zelenih, kojeg podržavaju socijalisti i komunisti, suočiće se sa snažnim protivnikom – bivšim predsjednikom fudbalskog kluba Olimpik Lion Žan-Mišelom Oluom.

Olu predvodi koaliciju koju čine Republikanci, Renesansa, Horizont i centristički MoDem.

U Francuskoj se, prema ustaljenoj praksi, svi izbori – lokalni, parlamentarni i predsjednički – održavaju u dva kruga.