Američki ministar odbrane Pit Hegset tvrdi da su SAD i Izrael u 13 dana operacije teško oslabili Iran. Navodi da je uništeno više od 15.000 ciljeva, a iranska mornarica postala borbeno neefikasna.

Američki ministar odbrane Pit Hegset i načelnik Združenog generalštaba general Dan Kejn izvijestili su javnost o napretku vojne operacije protiv Iran, poručivši da američke snage "desetkuju iranski režim". U 13 dana operacije "Epski bijes", tvrde, iranska vojska pretrpjela je ogromne gubitke, mornarica je postala "borbeno neefikasna", a novi vrhovni vođa Modžtaba Hamenei je "ranjen i vjerovatno unakažen". Hegset je sukob opisao kao "nepoštenu borbu" u kojoj iransko rukovodstvo nema šanse.

Hegset: Količina iranskih projektila smanjena je za 90 odsto

"SAD desetkuju iranski režim. Nikada ranije jedna moderna vojska nije ovako uništena", izjavio je Hegset. "Rekli smo da ovo neće biti poštena borba. I zaista nije."

Prema njegovim riječima, Iran je ostao bez ključnih vojnih kapaciteta. "Iran nema ni protivvazdušnu odbranu, ni vazduhoplovstvo, ni mornaricu", rekao je ministar. Iznijeti su i podaci o uništenom naoružanju.

"Količina njihovih projektila smanjena je za 90 odsto. Zalihe njihovih jednosmjernih napadačkih dronova juče su smanjene za 95 odsto, a kao što svet vidi, u Ormuski moreuz pokazuju čisti očaj, čime se mi bavimo", dodao je Hegset.

Naglasio je da su američke i izraelske snage zajedno izvele hiljade napada. "Naše i izraelske vazdušne snage zajedno su pogodile više od 15.000 neprijateljskih ciljeva. To je znatno više od hiljadu dnevno", rekao je.

"Plan je da porazimo, uništimo i onesposobimo sve njihove važne vojne kapacitete brzinom kakvu svijet još nije vidio. Uskoro, i to vrlo brzo, sve iranske kompanije odbrambene industrije biće uništene."

Iranska mornarica uništena, Ormuski moreuz i dalje blokiran

Načelnik Združenog generalštaba Dan Kejn potvrdio je da je iranska mornarica za manje od dvije nedelje rata postala "borbeno neefikasna". Ipak, upozorio je da Iran uprkos tome i dalje zadržava "sposobnost nanošenja štete savezničkim snagama i komercijalnom brodskom saobraćaju".

Teheran je praktično blokirao veći dio prometa kroz Ormuski moreuz, ključnu pomorsku rutu za izvoz nafte. "Jedino što sprječava promet je Iran. Oni drže Hormuz zatvorenim", rekao je Kejn.

Dodao je da su američke snage kao prioritet postavile "gađanje iranskih kapaciteta za polaganje mina, pomorskih baza i skladišta, kao i projektila koji bi mogli da ugroze moreuz". Na pitanje novinara kada će ta ruta ponovo biti potpuno operativna, ministar Hegset izbjegao je direktan odgovor.

"Jedino što trenutno sprječava prolaz moreuzom jeste to što Iran puca na brodove. On je otvoren za saobraćaj", rekao je.

"Postoji razlog zašto smo kao jedan od naših primarnih ciljeva izabrali uništenje mornarice. Čuli smo njihove najave o preduzimanju raznih mjera i pripremamo se za sve njih. Dakle, imamo plan za svaku moguću situaciju."

"Hamenei je ranjen, skriva se i u strahu je"

Hegset je iznio i procjene o stanju novog iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hameneija, koji je naslijedio oca. Tvrdi da je Hamenei "ranjen i vjerovatno unakažen". Kao dokaz za to naveo je činjenicu da se Hamenei juče obratio javnosti pisanom izjavom, bez video ili audio snimka.

"Nije bilo glasa i nije bilo videa. Bila je to pisana izjava", rekao je Hegset. "Iran ima mnoštvo kamera i snimača. Čemu onda pisana izjava? Mislim da znate odgovor."

Američki ministar ocijenio je njegovu prvu izjavu "slabom". "Njegov otac je mrtav. On je prestrašen, povrijeđen je, u bjekstvu je i nedostaje mu legitimitet. Za njih je to haos", rekao je Hegset. "Iransko rukovodstvo se skriva. U strahu su. Tako to rade pacovi. Svakim satom, i mi i oni znamo da se vojna moć njihovog zlog režima urušava."

Pad aviona i napad na školu

Tokom konferencije bilo je riječi i o američkim žrtvama, kao i o napadu u kojem su stradali civili. Hegset je odao počast četvorici članova američke posade poginulih u padu aviona za dopunjavanje goriva.

"Svi do jednog su američki heroji", izjavio je sumornim tonom. "Događaju se loše stvari. Njihova žrtva samo će ojačati našu posvećenost misiji, a rat je u ovim okolnostima nužan na putu ka miru."

General Kejn iznio je detalje o nesreći, rekavši da se dogodila iznad prijateljske teritorije u zapadnom Irak i da "nije posledica neprijateljske ili prijateljske vatre". Potvrdio je da je u toku operacija spasavanja i izvlačenja.

Na pitanje o napadu na školu u kojem je ubijeno 168 djevojčica, Hegset je odgovorio: "Istraga je u toku. U ovom sukobu samo jedna strana ne cilja civile. Kada saznamo istinu, objavićemo je."