Crvena zvezda se pojačala defanzivcem iz Norveške. Obeštećenje je 2,5 miliona eura.

Izvor: FREDRIK AREMYR / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Crvena zvezda ima novog štopera, Frenklina Tebo Učenu (25), koji dolazi iz Sarpsborga i biće plaćen norveškom klubu 2,5 miliona eura. Realizacija transfera je u toku i očekuje se da Nigerijac visok 192 centimetara bude dio tima već u dvomeču protiv Pafosa za Ligu šampiona.

Učena igra na poziciji centralnog veziste, na kojoj je Zvezda ovog ljeta napravila velike promjene i dovela potpuno novi štoperski tandem, Miloš Veljković (29) - Rodrigao (29). Njihova rezerva je talentovani Veljko Milosavljević (18), koji je uskočio na mjesto isključenog Rodrigaa i protiv Leha.

Brazilac neće imati pravo nastupa u prvom meču protiv Pafosa, pa ostaje da se vidi da li bi trener Vladan Milojević mogao da već za šest dana na "Marakani" računa na Frenklina Teboa, koji koji je stigao iz Nigerije u Švedsku 2021. godine na pozajmicu u Haken, a od 2023. godine je bio u Sarpsborgu. Sa sobom donosi i iskustvo stečeno tokom dvije godine nastupanja u norveškoj ligi, a ima i nastup za "A" reprezentaciju Nigerije 2021. godine.

Uz visinu, odlikuje ga i izražena fizička snaga.