Frenklin Tebo Učena i zvanično će da postane novi igrač Crvene zvezde potvrdio je njegov bivši klub. Stiže na Marakanu za Ligu šampiona

Izvor: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Frenklin Tebo Učena (25) novo je pojačanje Crvene zvezde. Stigla je i zvanična potvrda od strane njegovog dosadašnjeg kluba, norveškog Sarpsborga. On dolazi na vrijeme za Ligu šampiona i za obeštećenje će klub dobiti 2,5 miliona eura.

Očekuje se da će da bude dio tima već u dvomeču sa kiparskim Pafosom u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-bijeli morali su hitno da reaguju zato što je Rodrigao dobio crveni karton i neće biti u konkurenciji, a uz Miloša Veljkovića je rezerva talentovani Veljko Milosavljević koji je "uskočio" kao zamjena za Brazilca i protiv Leha.

Kako stvari stoje neće imati pravo nastupa u prvom meču na "Marakani", tako da ostaje da se vidi hoće li Vladan Milojević da ga uvrsti za revanš koji se igra na Kipru.

"Postigli smo dogovor sa Crvenom zvezdom u vezi transfera Frenklina Teba. Hvala ti i srećno u Srbiji", stoji u objavi Sarpsborga.