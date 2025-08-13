Crvena zvezda oborila sopstveni rekord po gledanosti protiv Leha, sada traži još veću podršku protiv Pafosa.

Izvor: MN Press

Tribine su bile pune i Crvena zvezda je uz pomoć navijača prošla u plej-of Lige šampiona. Ukupnim rezultatom 4:2, Zvezda je prošla Leh i sada je na korak od grupne faze elitnog takmičenja, a kako i ne bi kada je oborila i sopstveni rekord po gledanosti u trećem kolu kvalifikacija, saopšteno je na zvaničnom sajtu kluba.

"Meč Zvezde i Leha je pratio 45.371 gledalac na stadionu Rajko Mitić, što je najveća posjeta u ovoj fazi takmičenja u posljednjih deset godina i potvrda ljubavi naših navijača prema klubu", navode iz Zvezde.

"Kada se uporede utakmice iz prethodnih sezona, jasno je da su naši vjerni navijači prepoznali značaj trenutka. U poređenju sa prethodnim takmičarskim godinama, kada su zabilježene sljedeće posjete protiv Pjunika (40.456), Kopenhagena (40.812), Šerifa (24.433) i Spartaka iz Trnave (37.112), na utakmici sa Lehom, naši navijači su pokazali još veći entuzijazam i posvijećenost, čineći ovu utakmicu istorijskom po broju prisutnih", dodaje se u tekstu.

Naravno, posao nije završen, tako da Crvena zvezda poziva navijače da iduće nedelje protiv Pafosa u prvom meču plej-ofa za Ligu šampiona tribine budu ispunjene do posljednjeg mjesta.

"Ovaj put, zajedno možemo da oborimo još jedan rekord i pokažemo da ljubav prema klubu ne poznaje granice", poručuju iz Zvezde i zaključuju: "Utakmice plej-ofa su kroz istoriju bile veoma posjećene, a sada je došao trenutak da nadmašimo posjetu protiv Jang Bojsa (48.000) i Krasnodara (50.720), iako je riječ o utakmici za plasman u Ligu Evrope, pomenuti duel drži rekord po broju navijača koji su prisustvovali utakmici kada je riječ o plej-of mečevima. Zajedno do novog uspjeha, zajedno do Lige šampiona!".