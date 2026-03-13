Niko do smrti nije znao koje je pravo ime Dragana Nikolića: Samo se u prvom filmu tako predstavio, ovo se krilo

Dragana Nikolića mnogi su zvali Gaga, ali malo ko zna koje mu je bilo pravo ime
Jedan od najvećih i najvoljenijih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, Dragan Nikolić, ostavio je dubok trag u domaćoj kinematografiji i televiziji. Ipak, malo ko zna da ime po kojem ga je publika decenijama prepoznavala zapravo nije bilo njegovo pravo.
dragan nikolić
20.8.1943. Dragan Nikolić
Kako je popularni Gaga tokom života brižljivo čuvao svoju privatnost, mnogi zanimljivi detalji iz njegove biografije godinama su ostali nepoznati široj javnosti, poput imena koje se nalazilo samo u njegovim ličnim dokumentima.
Pravo ime slavnog glumca nije Dragan, već Dragoslav, kako je i potpisan u svom prvom filmu "Pravo stanje stvari" iz 1964. godine.
Podsetite se kako je tada izgledao:
Interesantno je da ga je javnost upoznala kao Dragana zahvaljujući neobičnoj grešci koja se pojavila na odjavnoj špici jedne serije.
- Samo mi u ličnoj karti i pasošu piše da se zovem Dragoslav Nikolić. Za sve ostale sam Dragan - otkrio je glumac svojevremeno.
Dragoslav je postao Dragan greškom, kad su mu na kraju televizijske serije "Dovoljno je ćutati" za ulogu iz 1965. godine napisali Dragan umesto Dragoslav, a kasnije pod tim imenom stekao široku popularnost.
Pogledajte i scene sa poslednjeg pomena čuvenom glumcu:
