logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Niko do smrti nije znao koje je pravo ime Dragana Nikolića: Samo se u prvom filmu tako predstavio, ovo se krilo

Autor Jelena Sitarica
0

Dragana Nikolića mnogi su zvali Gaga, ali malo ko zna koje mu je bilo pravo ime

Jedan od najvećih i najvoljenijih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, Dragan Nikolić, ostavio je dubok trag u domaćoj kinematografiji i televiziji. Ipak, malo ko zna da ime po kojem ga je publika decenijama prepoznavala zapravo nije bilo njegovo pravo.

Kako je popularni Gaga tokom života brižljivo čuvao svoju privatnost, mnogi zanimljivi detalji iz njegove biografije godinama su ostali nepoznati široj javnosti, poput imena koje se nalazilo samo u njegovim ličnim dokumentima. 

Pravo ime slavnog glumca nije Dragan, već Dragoslav, kako je i potpisan u svom prvom filmu "Pravo stanje stvari" iz 1964. godine.

Podsetite se kako je tada izgledao:

Pravo stanje stvari, prvi film Gage Nikolića
Izvor: YouTube

Interesantno je da ga je javnost upoznala kao Dragana zahvaljujući neobičnoj grešci koja se pojavila na odjavnoj špici jedne serije.

- Samo mi u ličnoj karti i pasošu piše da se zovem Dragoslav Nikolić. Za sve ostale sam Dragan - otkrio je glumac svojevremeno.

Dragoslav je postao Dragan greškom, kad su mu na kraju televizijske serije "Dovoljno je ćutati" za ulogu iz 1965. godine napisali Dragan umesto Dragoslav, a kasnije pod tim imenom stekao široku popularnost.

Pogledajte i scene sa poslednjeg pomena čuvenom glumcu:

Tagovi

Dragan Nikolić ime

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ