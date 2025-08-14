Iskusni vezni fudbaler Nemanja Matić može da bira za koji klub želi da igra, jer je raskinuo ugovor sa Olimpikom iz Liona.

Srpski fudbaler Nemanja Matić (37) sporazumno je raskinuo ugovor sa Olimpikom iz Liona, pa je nekoliko dana pred početak nove sezone slobodan u izboru novog kluba! Iskusni vezni igrač bogate karijere mogao bi uskoro da se preseli u novu sredinu, jer se prethodnih dana pričalo da mu Dušan Tadić "sređuje" ugovor po kojem će biti veoma dobro plaćen.

Matić je u francuskom klubu proveo samo jednu sezonu, a imao je ugovor i za takmičarsku godinu koja nam predstoji. Ipak, donijeta je odluka da se ugovor raskine, pa će nekadašnji fudbaler Čelsija, Benfike,Mančester junajteda, Rome i Rena karijeru nastaviti na nekom drugom mjestu. To je, u ovom momentu, malo iznenađenje jer prethodne nedelje nisu ukazivale na ovakav scenario.

Istina, ostanak Matića u Lionu bio je pod znakom pitanja, ali je opšti utisak bio da je taj trenutak prošao i da srpski fudbaler sigurno ostaje u klubu. Prestalo je da se priča o odlasku, pripreme za novu sezonu uveliko su u toku, a onda... "Nemanja Matić i Olimpik Lion prekidaju saradnju. Hvala ti na sjajnim trenucima, Nemanja! Srećno u budućnosti", naveo je francuski klub koji je trebalo da bude Matićev dom i u narednoj takmičarskoj godini.

Tokom izuzetno bogate karijere Matić je bio član mlađih kategorija u Crvenoj zvezdi i Partizanu, ali nije dobio pravu šansu da se nametne. Igrao je još i u rodnom Vrelu, lokalnom klubu iz Obrenovca, odnosno Jedinstvu sa Uba, prije nego što je prve seniorske korake napravio u Kolubari iz Lazarevca. Uslijedio je odlazak u Slovačku gdje je nastupao za Košice, a zatim Čelsi, pozajmica u Vitese, Benfika, ponovo Čelsi, pa Mančester junajted, Roma, Ren i Lion.