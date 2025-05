Nemanja Matić će najvjerovatnije dobiti kaznu jer je prekrio simbol na dresu.

Srpski fudbaler Nemanja Matić je u poslednjem kolu Lige 1 prekrio simbol LGBTQ zajednice bijelom trakom i zbog toga će najvjerovatnije biti kažnjen. Ako ostane u Lionu i naredne sezone vjerovatno ga čeka suspenzija od nekoliko mečeva neigranja.

Matić je u nedelji borbe protiv homofobije prekrio bijelom trakom simbol duginih boja, a nije bio jedini konji je to uradio. Isto su učinili i Ahmed Hasan iz Le Avra i Džonatan Gradit iz Lensa. Prošle sezone je Egipćanin Mostafa Mohamed odbio da uradi isto i kažnjen je.

"Živjeti zajedno znači prepoznati da različitost može da se predstavi na drugačije načine, od osobe do osobe. Ja vjerujem u međusobno poštovanje, poštovanje koje dugujemo jedni drugima i našim vjerovanjima. Za mene su duboko ukorenjene vrijednosti moje vjere i tradicije zbog kojih mi je jako teško da učestvujem u ovoj inicijativi", poručio je kada je dobio kaznu na četiri meča neigranja.

Nije mu prvi put

"Razumijem ljude koji to rade i poštujem svakoga. Imam razumijevanje i simpatiju za sve one koji su izgubili voljene osobe u ratovima i raznim konfliktima. Međutim, za mene je to podsjećanje na napad koji sam osjetio kao dječak. Kao uplašeni klinac od 12 godina koji je živio u Vrelu tada. Moja država je uništena tokom bombardovanja 1999. godine. Ranije sam nosio taj simbol, ali sada osjećam da to nije primjereno", rekao je Matić kada je odbio da nosi cvet maka na svom dresu.

