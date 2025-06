Da li ste znali da je Nemanja Matić bio član i Crvene zvezde i Partizana? "Vječiti" nisu prepoznali njegov talenat, tako da je zaobilaznim putem postao član velikih klubova u Evropi i igrač svjetske klase.

Izvor: MN Press

Bivši fudbalski reprezentativac Srbije Nemanja Matić (36) imao je zaista nevjerovatno karijeru i jedan je od rijetkih koji može da se pohvali da je nosio dresove Benfike, Čelsija, Mančester junajteda, Rome... Ono što pak mnogi ne znaju o njemu je da je bio član i Crvene zvezde i Partizana, ali je bio daleko od prvog tima.

Ili kako to sam kaže - oteran je iz redova "večitih" dok je bio dete, pošto su treneri procenili da nije dovoljno talentovan. Tako su sa obe strane Topčiderskog brda napravili ogroman kiks kada je u pitanju procena njegovog kvaliteta.

"Bio sam pet godina u Zvezdi, pa su me otjerali. Ne sećam se šta su mi rekli, ali shvatio sam poruku. Ostao je inat. Otišao sam iz Zvezde u Partizan, pozvao me je trener Igor Spasić iz Obrenovca, pa sam otišao kod njih jer sam se već preselio u Beograd gde sam išao u školu", ispričao je Nemanja Matić za "Wish & Go".

"Zvali su me tada i Rad, OFK Beograd... Prešao sam u Partizan i nisu mogli da me registruju na početku. Zvezda me otjerala i nije mi dala papire jer su tamo čuli da sam otišao u Partizan. Posle pola godine su me tek registrovali, pa su me otjerali ha-ha. Dali su mi papire ispred stadiona, na ulici....", rekao je Nemanja Matić kome je tada proradio "inat", ali sada sa ove distance shvata da je bilo teško sve procijeniti: "Teško je procijeniti sa 15-16 godina da li je neko talenat, možda sam bio najmršaviji ili najslabijih, ali sam bio talenat".

Interesantno je da je posle toga Matić završio u rodnom Ubu, gde jedva da je igrao jer je tada klub bio filijala Zvezde i manje su obraćali pažnju na igrače iz svoje škole, da bi potom dobio šansu u Kolubari. Posle šest meseci u Lazarevcu, stigao je poziv iz Slovačke gde se sve promenilo.

Imao je dvije probe u Košicama, gdje je čak dobio i bogatu ponudu iz Seula da postane njihov igrač jer je bio bez papira, ali je održao reč Slovacima. Ostalo je istorija...