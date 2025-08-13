Pogledajte kako je Marko Arnautović dočekao porodicu Siniše Mihajlovića na meču Crvene zvezde i Leha.

Izvor: Instagram/DrazenMihajlovic

Crvena zvezda je remizirala protiv Leha (1:1) u revanšu kvalifikacija za Ligu šampiona i tako je zvanično "ovjerila" prolaz u plej-of, dok je na tribinama imala podršku oko 45 hiljada navijača. Zanimljivo je da je među njima bila i porodica Siniše Mihajlovića koja je i te kako željela da podrži Crvenu zvezdu na stadionu "Rajko Mitić".

Mihin brat Dražen Mihajlović i sin Dušan Mihajlović došli su na jučerašnju utakmicu i s mnogo emocija pratili su meč, dok ih je dočekao niko drugi nego Marko Arnautović.

Najveće pojačanje Crvene zvezde ovog ljeta nije moglo da igra meč protiv Leha zbog povrede, tako da je Arnautović iz lože gledao utakmicu, zajedno sa Draženom i Dušanom koje poznaje od ranije. Pogledajte kako ih je dočekao na "Marakani", dok je takođe sa njima bio i trener Dragan "Recko" Antić:

Prije toga je Arnautović bio i na zagrijavanju fudbalera Crvene zvezde i pružio im podršku sa Milojevićem, Terzićem i Kangom, dok se navijači nadaju da će se oporaviti od povrede i biti na raspolaganju za mečeve protiv Pafosa.

Arnautović bio vezan za Mihajlovića

Marko Arnautović i Siniša Mihajlović sarađivali su u Bolonji i postali veliki prijatelji, tako da je smrt slavnog fudbalera i trenera i te kako pogodila reprezentativca Austrije. Između ostalog, u Zvezdu je došao baš zbog obećanja koje je njemu dao, a samo na pomen njegovog imena zaplakao je već više puta od dolaska na "Marakanu".

"U redu je, želim da pričam. Zamolio me je Siniša Mihajlović jednu stvar i tako je htio on, tako je htio Bog. Htio sam da mu ispunim želju, a i moja je to želja bila da se vratim u Zvezdu", naglasio je Marko Arnautović koga su navijači dočekali na više nego spektakularan način u Beogradu.

"Hvala vam puno. Šta da vam kažem, kad sam stigao ovdje u Beograd i ovaj doček, naježio sam se. Stvarno imam veliko poštovanje prema njima. Znate svi da volim vaš klub. Rekao sam da mi je ovo san da dođem u Zvezdu i mnogo sam srećan. Meni je velika čast, ja sam došao ovdje da ne pričam pred kamerama, nego na terenu. Jedva čekam da se vrati ekipa i da treniram sa njima, da možemo ovdje dosta stvari da slavimo".