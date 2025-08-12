Crvena zevezda u svoje redove dovela je Mateju Popadića iz Partizana.
Sinovi Milana Laneta Jovanovića donijeli su odluku da karijeru nastave u Partizan, a u crno-bijeli tabor prešli su iz Crvene zvezde. Zbog toga je klub iz Ljutice Bogdana riješio da uzvrati istom mjerom i sada na Marakanu stiže "beba" iz Humske - Mateja Popadić nosiće crveno-bijeli dres.
Najtalentovaniji igrač generacije 2011, nosiće Zvezdin dres, kako saznaje Telegraf. Mladi fudbaler tako će se priključiti ekipi Slađana Nikolića i predvodiće Zvezdu u sezoni pred nama.
Ova vijest posebno je zanimljiva zbog nedavnog transfera sinova Milana Laneta Jovanovića koji će u budućnosti igrati za Partizan. Lazar je prodat njemačkom Štutgartu, dok su Dušan i Miloš riješili da obuku dres Parnog valjka. Tako su crveno-bijeli u kratkom vremenskom roku ostali bez sva tri Lanetova sina, a samo jedan od njih stigao je da debituje za prvi tim Crvene zvezde.
Crvena zvezda uzvraća udarac Partizanu: Na Marakanu stiže najbolji mladi fudbaler crno-bijelih
Jedini koji je uspio da osjeti slast prvog tima bio je Lazar koji je odigrao pet mečeva za seniorski tim crveno-bijelih. Uspio je za to vrijeme da postigne jedan gol i dvije asistencije.