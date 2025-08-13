Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u plej-of fazu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izvor: MN Press

Crveno-bijeli su remizirali u revanšu trećeg kola kvalifikacija protiv poljskog Leha rezultatom 1:1 (1:0) i ukupnim rezultatom 4:2 prošli dalje.

Zvezda je i prije meča koji je odigran pred oko 45.000 na stadionu "Rajko Mitić" znala na koga ide. U pitanju je kiparski Pafos koji je u dvije utakmice bio bolji od Dinama iz Kijeva ukupnim rezultatom 3:0.

Jedini gol na meču pao je u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena. Babika je prošao po desnoj strani i pokušao po zemlji da doda loptu do Olajinke. Igrači Leha su prvi stigli do nje, ali su se spetljali, pa je Skržipčak faulirao Olajinku.

Šerif Endijaj je na jubilarnoj stotoj utakmici u dresu Zvezde postigao 39. gol.

Gosti su izjednačili u sudijskoj nadoknadi drugog poluvremena. Smušeno je reagovala odbrana Zvezde, Elšnik loše ispucao loptu, a Išak pogodio mrežu u drugom minutu nadoknade vremena.

Ipak, da ne bude sve savršeno pobrinuli su se Rodrigao i Krunić. Rodrigao je dobio direktan crveni karton, a Krunić sakupio žute kartone, pa ih neće biti u prvoj utakmici protiv Pafosa koji je na programu naredne nedelje u Beogradu. Prva utakmica igra se na stadionu "Rajko Mitić u četvrtak 19. avgusta od 21 sat. Revanš je sedam dana kasnije u gradu na jugo-zapadu Kipra.