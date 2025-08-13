logo
Ražnatovići u specijalnoj loži na Marakani: Poveli i sina Željka, on nikad srećniji

Ražnatovići u specijalnoj loži na Marakani: Poveli i sina Željka, on nikad srećniji

Autor Đorđe Milošević
0

Bogdana i Veljko pratili su meč Crvene zvezde iz lože, a najstariji sin nije skrivao radost zbog gola.

Ražnatovići u specijalnoj loži na Marakani Izvor: Instagram/aceisb4ck/Printscreen

Sinoć je na Marakani odigran revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Crvene zvezde i Leha, a Cecin sin, Veljko Ražnatović sa suprugom Bogdanom i sinom Željkom došao je da gleda utakmicu.

Bogdana je na Instagram profilu objavila sliku malog Željka kako oduševljeno gleda utakmicu i navija, a u jednom trenutku Veljko je pitao sina da li mu je lijepo, a on je kratko odgovorio: "Da".

Veljko Ražnatović bogdana ražnatović sin utakmica FK Crvena zvezda

