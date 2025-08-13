Jana Romaškina, ruska novinarka i supruga Naira Tiknizjana, gledala je uživo meč Zvezda - Leh.
Crvena zvezda imala je sjajnu atmosferu na stadionu "Rajko Mitić" u susretu sa Lehom u drugoj utakmici trećeg kola u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Igrač crveno-bijelih Nair Tiknizjan imao je posebnu podršku, njegova supruga inače ruska novinarka Jana Romaškina pratila je meč i o svemu obavještavala na svom instagram profilu.
Romaškina od nedavno živi u Srbiji, a kao supruga igrača crveno-bijelih bila je na čuvenoj "Marakani" i iz lože pratila meč. Nije bilo teško biti oduševljen atmosferom u Ljutice Bogdana, ali bila je pomalo i začuđena... Najprije je ostala bez flašice vode i olovke za usne, pri standardnoj proceduri na stadionima, pa se ruska novinarka zbog toga požalila na društvenim mrežama.
"E, to mi je već bilo krivo": Supruga igrača Zvezde sa Marakane otišla šokirana zbog dvije stvari
"Žena redar mi je pri ulasku na stadion oduzela flašicu vode, što je logično, ali i malu olovku za usne... E, to mi je već bilo krivo", napisala je Jana u opisu prve fotke koju je podijelila sa Marakane.
To nije jedino što je ženi fudbalera zasmetalo, morala je pješaka kući, a kretala se u "rijeci" ostalih navijača. Do detalja je podijelila atmosferu poslije meča i opisala kako zbog prevelikog broja ljudi jednostavno nije moguće otići taksijem kući. "Da biste razumjeli, bilo je nemoguće otići taksijem. U autobusima i trolejbusima nisam stigla da se snađem. Metro u Beogradu ne postoji."
"Oni koji su došli kolima na stadion dugo nisu mogli da izađu zbog beskonačnog toka ljudi. Išli smo auto-putem, prelazili ulicu na nedozvoljenom mjestu, a automobili su nas propuštali, niko nije vikao niti se svađao. Razumijevanje. Poslije 40 minuta pješačenja, konačno sam se srušila na kauč", požalila se Ruskinja na društvenim mrežama.