Jana Romaškina, ruska novinarka i supruga Naira Tiknizjana, gledala je uživo meč Zvezda - Leh.

Izvor: Screenshot/YouTube/@romashkina_ya_

Crvena zvezda imala je sjajnu atmosferu na stadionu "Rajko Mitić" u susretu sa Lehom u drugoj utakmici trećeg kola u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Igrač crveno-bijelih Nair Tiknizjan imao je posebnu podršku, njegova supruga inače ruska novinarka Jana Romaškina pratila je meč i o svemu obavještavala na svom instagram profilu.

Romaškina od nedavno živi u Srbiji, a kao supruga igrača crveno-bijelih bila je na čuvenoj "Marakani" i iz lože pratila meč. Nije bilo teško biti oduševljen atmosferom u Ljutice Bogdana, ali bila je pomalo i začuđena... Najprije je ostala bez flašice vode i olovke za usne, pri standardnoj proceduri na stadionima, pa se ruska novinarka zbog toga požalila na društvenim mrežama.

"Žena redar mi je pri ulasku na stadion oduzela flašicu vode, što je logično, ali i malu olovku za usne... E, to mi je već bilo krivo", napisala je Jana u opisu prve fotke koju je podijelila sa Marakane.

To nije jedino što je ženi fudbalera zasmetalo, morala je pješaka kući, a kretala se u "rijeci" ostalih navijača. Do detalja je podijelila atmosferu poslije meča i opisala kako zbog prevelikog broja ljudi jednostavno nije moguće otići taksijem kući. "Da biste razumjeli, bilo je nemoguće otići taksijem. U autobusima i trolejbusima nisam stigla da se snađem. Metro u Beogradu ne postoji."

"Oni koji su došli kolima na stadion dugo nisu mogli da izađu zbog beskonačnog toka ljudi. Išli smo auto-putem, prelazili ulicu na nedozvoljenom mjestu, a automobili su nas propuštali, niko nije vikao niti se svađao. Razumijevanje. Poslije 40 minuta pješačenja, konačno sam se srušila na kauč", požalila se Ruskinja na društvenim mrežama.