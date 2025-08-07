Fudbaleri Partizana sa velikim minusom odlaze na revanš sa Hibernijanom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Izvor: MN Press

Škoti su u Beogradu slavili rezultatom 2:0 (1:0), a oba pogotka postigao je kapiten Martin Bojl, prvi u 40. minutu, a drugi u 70. minutu iz penala.

Revanš je narednog četvrtka u Edinburgu. Pobjednik ovog dvomeča igraće u plej-of fazi za Ligu konferencija protiv poraženog iz dvomeča AEK Larnaka - Legija Varšava.

Jedan od detalja koji je obilježio utakmicu je isključenje Vukašina Đurđevića u 34. minutu. Zbog odluke da Đurđeviću dodijeli drugi žuti karton, ali i još nekih odluka, sudija sa Malte Filip Faruđa je izazvao bijes navijača Partizana, pa mu je cio stadion zviždao.

Partizan pred skoro 26.500 gledalaca nije našao rešenje za tvrdu škotsku ekipu. Pokušavali su crno-bijeli i sa krila preko Dembe Seka i Trifunovića, i kroz sredinu preko Vukotića, Dragojevića i Ugrešića, ali su daleko iskusniji Škoti uspješno zaustavljali nalete crno-bijelih.

Najbolje šanse propustili su Demba Sek i Milan Vukotić.

Ključni detalj utakmice desio se u 34. minutu. Đurđević je dozvolio da ga Bouvi pretrči, a onda ga je s leđa faulirao. Utisak je da faul i kontakt nisu bili tolikog intenziteta za karton i isključenje, ali je malteški sudija bio neumoljiv.

Pokušavao je Partizan u nastavku utakmice i sa igračem manje da napada, ali nije stvarao stopostotne šanse.

I ponovo je primio gol praktično ni iz čega. Posle jednog prekida Škoti su nabacili loptu u kazneni prostor Partizana, ali je ona otišla daleko iznad svih. Međutim, u nastavku igre kada je lopta izašla van terena sudija Faruđa je prekinuo igru zbog sporne situacije i duela Simića i Bouvija. Otišao je da pogleda VAR, a potom pokazao na bijelu tačku.

Bojl je bio precizan i snažnim udarcem duplirao prednost gostiju.

Imao je Partizan u nastavku nekoliko poluprilika, međutim ne toliko dobrih da ugroze dobrog golmana Smita. U nekoliko navrata crno-bijele je iritirao sudija svojim odlukama.