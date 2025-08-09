Trener Partizana Srđan Blagojević govorio o Matiji Popoviću, novom igraču kluba iz Humske i povratniku na mjesto gdje je učio fudbal.

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Partizan završio je veliki ljetnji posao - nakon mnogo nedelja ubeđivanja u Humsku se vraća Matija Popović, svojevremeno najtalentovaniji fudbaler Evrope u svom uzrastu. Ofanzivac koji se najbolje snalazi na mjestu lijevog krila biće izuzetno važan dodatak timu Srđana Blagojevića, koji je već najavio njegov dolazak.

Trener Partizana uporedio je Popovića sa Dembom Sekom koji je već stigao na pozajmicu iz Torina, ali i sa Kaijem Havercom koji je trenutno igrač Arsenala - a svojevremeno i strijelac gola za Čelsi u finalu Lige šampiona. Po Blagojevićevim riječima, Matija Popović je atipičan fudbaler koji individualno odmah donosi kvalitet crno-bijelima, ali svi moraju da budu na oprezu jer još nema utakmice u seniorskoj konkurenciji.

"Atipičan je igrač Popović, konstitucijom bih ga uporedio sa Sekom, visok je 193 centimetra, dobar dribler, ekstremno brz za tu visinu. Nekarakterističan fudbaler, naročito kad se pojavi na krilnoj poziciji, iako može da pokrije više mjesta u ofanzivnom dijelu tima", rekao je Srđan Blagojević i dodao: "Individualno Matija donosi prednost na terenu. Za sve nas je izazovan podatak da Popović nema nastup u seniorskoj konkjurenciji i biće mu potrebno da se prilagodi novom nivou takmičenja. Ne sumnjam da će mu u toj misiji pomoći isksutvo treninga sa Napolijem, saveti trenera Antonija Kontea i činjenica da je dijelio svlačionicu sa velikim asovima, te igrao redovno bitnu ulogu u mladom timu Napolija".

Partizan u klub vraća svoje dijete, a već je spreman petogodišnji ugovor koji će Popović potpisati u Humskoj. Crno-bijeli će procente od naredne prodaje morati da proslijede Napoliju, ali to neće biti veliki problem - posebno ako se jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera uklopi sa svojim doskorašnjim saigračima iz mlađih kategorija.

"Dodatni plus Popovićevog angažmana bi bio što je generacijski drug sa Ugrešićem, Dragojevićem, Duletom Jovanovićem... U tom smislu će mu period prilagođavanja biti olakšan. Samo, da sačekamo da se posao završi", istakao je trener Partizana i uporedio Popovića sa Havercom: "Otprilike... Nema mnogo igrača tih karakteristika, te brzine i kontrole lopte. Na nama je da to dokaže".

Da li će biti još transfera u Partizanu?

Srđan Blagojević je na konferenciji upitan i za ostale aktivnosti Partizana na tržištu, odnosno dolaske i odlaske u finišu prelaznog roka. Po njegovim riječima, za to on nije nadležan već se pitaju klupski čelnici. On se, ipak, nada da bi još neko mogao da stigne u Humsku!

"U ovom trenutku ne mogu da odgovorim na pitanje da li će još neko doći. Ima prostora, vjerovatno i potrebe, ali Partizan ima put za koji se opredijelio. Nije lak, ali je jedini ispravan. Nemamo neograničene resurse. Možda neki imaju, mi ne. Ako se poklope finansijske mogućnosti sa putem koji je Partizan odabrao, nadam se da bi moglo još neko ime da se nađe na spisku novajlija", rekao je Blagojević.

Slično je i sa odlascima iz Humske... "Nije pitanje za mene, prije za ljude koji su više nadležni. Nije sve ni na željama trenera, pošto ne funkcionišu stvari tako da trener izrazi želju, pa se pojavi igrač. Postoji politika kluba, saradnja, donošenje zajedničkih oldiuka. Nikad se ne zna u prelaznom roku. Najbitnije je da se klub drži strategije", zaključio je trener Partizana.