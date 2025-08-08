Donijeto je više odluka na štetu Partizana, a u korist Hibernijana, ističe Raka Đurović.

Izvor: MNPress

Fudbaleri Partizana poraženi su od Hibernijana (2:0) u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a važnu ulogu na tom meču imao je i sudijski tim. Pravdu je dijelio arbitar sa Malte, njemu je pomagao VAR tim iz Engleske - što je na samoj granici regularnosti jer je u humskoj gostovao predstavnik Škotske.

Da su sudije na meču u četvrtak uveče donosile pogrešne odluke tvrdi Zdravko Jokić, ali i nekadašnji arbitar, a sada sudijski analitičar Raka Đurović. Na svom profilu na društvenoj mreži "X" Đurović je analizirao situacije sa meča i izvukao nekoliko pogrešnih odluka, a koje su išle na štetu Partizana!

"Puno pitanja, kratki odgovor - sudija sa Malte (bitno) nije zadovoljio. FK Partizan je oštećen, a pokazano je kakav status uživa. Prekršaj za jedanaesterac prestrog, a najveća odgovornost pada na VAR sobu koja je pozivom nepotrebno stavila pritisak na glavnog. Drugi žuti karton može da se prihvati zbog obećavajućeg napada, ali smatra da nije bilo potrebe za dodatnom kaznom u odnosu na prekršaj. Trebalo je opomenuti strelca prvog gola zbog provokativne proslave, ali to nije strašno. Neprihvatljivo gađanje na poluvremenu kada je flaša pogodila sudiju", napisao je nekadašnji fudbalski sudija Raka Đurović.

Podsjećamo, Partizan je od 34. minuta igrao sa igračem manje zbog drugog žutog kartona Vukašina Đurđevića, a Hibernijan je u 70. minutu duplirao prednost nakon dosuđenog kaznenog udarca. Sa druge strane, navijači crno-bijelih žale se na suđenje i zbog toga što je arbitar Filip Faruđa sa Malte propustio priliku da dosudi penal za Partizan.