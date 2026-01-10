Kanađani strahuju da bi njihova zemlja mogla postati sledeća meta Donalda Trampa, nakon Venecuele i Grenlanda, zbog njegovih prijetnji i mogućeg pritiska Vašingtona.

Izvor: JIM WATSON / AFP / PROFIMEDIA

Kanađani se plaše da bi njihova zemlja mogla postati sledeća meta američkog predsjednika Donalda Trampa, nakon Venecuele i Grenlanda, prenosi Blumberg.

U 2025. godini Tramp je odlazećeg kanadskog premijera Džastina Trudeaua nazvao "guvernerom velike države Kanade" tokom kontroverzi oko mogućih američkih tarifa na kanadsku robu. Kasnije je tvrdio da bi Kanada mogla da izbjegne trgovinske tarife i dobije vojnu zaštitu ukoliko se priključi Sjedinjenim Državama.

"Trampove pretnje Venecueli i Grenlandu navele su Kanadu da se plaši da bi mogla biti sledeća žrtva", navodi agencija.

U Kanadi takođe vlada zabrinutost da bi Tramp mogao da pribjegne "vojnoj prinudi" kako bi primorao zemlju da prihvati sve zahteve Vašingtona.