Pjevačica Katarina Živković otvoreno je govorila o porodici, majčinstvu, ali i burnim reakcijama koje je ranije imala u stresnim situacijama.

Izvor: Instagram / katarina_zivkovic_official/ac3isb4ck

Pjevačica Katarina Živković progovorila je o brojnim aktuelnostima, skandalu sa sinom Veljka Ražnatovića, paljenju automobila kolegama, ali i priznala je da je u jednom periodu života, zbog bijesa i nervoze, lomila i bacala stvari, a posebno se sjeća jednog događaja iz 2022. godine.

"Ranije sam svakako reagovala, ali vremenom naučiš da se ne vrijedi trošiti na ljude koji ne zaslužuju, da treba pustiti stvari da se same srede", rekla je pjevačica.

Ipak, priznala je da nije uvijek uspijevala da kontroliše emocije, te da je bilo situacija u kojima je bes ispoljavala na vrlo buran način.

"Desilo se 2022. godine. Toliko je bilo jako da se sjećam i godine, bilo je to jako stresno. Bila sam jako ljuta i iznervirana, ali kasnije sam shvatila da to nisam ja. Prošla sam kroz mnoge situacije koje su me naučile da tako ne treba reagovati", ispričala je Katarina.

Podržala Veljka Ražnatovića

Pjevačica se osvrnula i na aktuelnu temu koja je izazvala veliku pažnju javnosti, odnosno odluku Veljka Ražnatovića da sina ispiše iz vrtića zbog kostima u vrtiću koji je trebalo da nosi.

Katarina nije krila da podržava njegov stav, a tom prilikom iznijela je i svoje mišljenje.

"Dječaci ne nose suknje i kraj priče. Dječaci nose pantalone, djevojčice suknje. Nije sporan kostim, koliko sam ispratila Veljku kao normalnom momku smeta da mu sin nosi suknju. Svaka mu čast i hvala što je javno iznio šta se dešava", poručila je ona.

Katarina se dotakla i neprijatnosti kroz koje su prošle njene kolege, Aleksandra Prijović i Uroš Živković, nakon što su im zapaljeni luksuzni automobili. Istakla je da joj je najvažnije da su svi dobro i da je šteta ostala samo materijalna.

"Meni je jako bitno da znam da su oni dobro, da su zdravi i da je šteta samo materijalna. Imala sam neprijatne situacije, ali u vidu dobacivanja, nikada me ništa nije ugrožavalo i nisam se plašila za svoju bezbijednost", rekla je pjevačica.

(Blic, MONDO)