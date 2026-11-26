Od 1. decembra ove godine na Jadranskom moru počinje obavezna primjena modernizovanog sistema za nadzor i prijavljivanje brodova ADRIREP, koji se ubraja među najnaprednija rješenja ove vrste u svijetu.

Izvor: Uprava pomorske sigurnosti Crne Gore

Uvođenje novog sistema trebalo bi da doprinese unapređenju bezbjednosti plovidbe, pojednostavljivanju administrativnih procedura, kao i efikasnijem i bržem reagovanju u slučaju pomorskih nezgoda i zagađenja mora, prenose Vijesti.

Modernizovani ADRIREP predstavljen je 19. novembra u Rimu, na skupu kojem su prisustvovali predstavnici pomorskih administracija jadransko-jonskog regiona i brodarske industrije. Među učesnicima su bili i predstavnici Uprave pomorske sigurnosti Crne Gore (UPS).

Kako je saopšteno iz UPS-a, modernizacija sistema ADRIREP predstavlja značajnu prekretnicu u procesu digitalizacije pomorskog saobraćaja, pišu Vijesti.

Poseban značaj novog rješenja ogleda se u činjenici da Jadransko more postaje prvo područje u Evropskoj uniji i svijetu u kojem se elektronsko prijavljivanje brodova uvodi kao primarni način komunikacije u okviru međunarodnog sistema obaveznog prijavljivanja.

Modernizacija ADRIREP-a pokrenuta je kroz projekat EUREKA, koji se finansira u okviru programa Interreg ADRION, a Uprava pomorske sigurnosti Crne Gore bila je jedan od partnera na ovom projektu.



“Uprava je, zajedno sa pomorskim administracijama drugih jadranskih država i uz tehničku podršku Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA), aktivno doprinijela razvoju i modernizaciji sistema, unapređenju procedura prijavljivanja brodova i regionalne razmjene pomorskih informacija. Saradnja je nastavljena kroz Stalnu transnacionalnu mrežu za pomorsku sigurnost (MSPTN), koja predstavlja okvir za zajedničko unapređenje sigurnosti plovidbe u jadransko-jonskom regionu”, saopšteno je iz UPS-a Crne Gore, prenose Vijesti.

Modernizovani sistem ADRIREP omogućava elektronsko dostavljanje i ponovnu upotrebu podataka, smanjuje administrativne obaveze i unapređuje razmjenu informacija između nadležnih pomorskih službi.

Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na način komunikacije između brodova i nadležnih institucija. Dosadašnje prijavljivanje putem VHF radio-veze zamjenjuje se savremenom elektronskom razmjenom podataka putem internet platforme. Na taj način brodovi će potrebne informacije dostavljati elektronski, dok će jednom uneseni podaci biti dostupni za ponovnu upotrebu, čime se izbjegava njihovo višestruko dostavljanje.

Novi ADRIREP zasniva se na platformi SafeSeaNet Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA).

Za brodarsku industriju ovakva promjena donosi značajno administrativno rasterećenje, jer pojednostavljuje procedure prijavljivanja i omogućava bržu komunikaciju sa nadležnim institucijama.

Osim efikasnije administracije, očekuje se i znatno unapređenje nadzora pomorskog saobraćaja na Jadranu. Pomorske administracije država jadransko-jonskog regiona imaće mogućnost efikasnije razmjene informacija i preciznijeg praćenja kretanja brodova, prenose Vijesti.

Poseban značaj novi sistem imaće u nadzoru plovila koja prevoze opasne i štetne materije, kao i u unapređenju kontrole i upravljanja balastnim vodama.

Digitalizovana razmjena podataka omogućiće i bržu koordinaciju nadležnih službi u akcijama traganja i spasavanja, ali i efikasnije reagovanje u slučaju iznenadnog zagađenja mora.

Uvođenje modernizovanog ADRIREP-a istovremeno predstavlja početak šire evropske inicijative. Rješenje razvijeno i primijenjeno na Jadranu moglo bi poslužiti kao model za modernizaciju drugih evropskih sistema obaveznog prijavljivanja brodova, uz potencijal za primjenu i na globalnom nivou.

Za Crnu Goru, ovaj projekat predstavlja konkretan rezultat međunarodne saradnje i još jedan doprinos Uprave pomorske sigurnosti razvoju i primjeni savremenih digitalnih rješenja u pomorskom saobraćaju.