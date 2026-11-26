Tužilaštvo Republike Srpske zatražilo pritvor za petoro uhapšenih u akciji "Emisar". Iznijete su sumnje da je Naser Orić organizovao grupu za pomaganje u bjekstvu i prikrivanje dokaza nakon pokušaja ubistva Koste Pandurevića.

Izvor: Društvene mreže/Youtube Printscreen/ FACE HD TV

Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske (RS) saopštilo je danas da svi do sada prikupljeni dokazi u akciji "Emisar" ukazuju na sumnju da je Naser Orić, posle pokušaja teškog ubistva Koste Pandurevića u Istočnom Sarajevu, organizovao kriminalnu grupu s tačno podijeljenim ulogama.

Tužilaštvo je navelo da su grupu činili Mustafa i Mesud Mustafić, Nikolina Šljivić i Siniša Derganac, prenijela je Beta.

Cilj im je bio da osumnjičenima Đorđu Ždralu i Daliboru Bartuli pomognu u bjekstvu, da spriječe dokazivanje krivičnog djela i da "nezakonitim uticajem na oštećenog izdejstvuju davanje lažnog iskaza kako se ne bi prikupili dokazi da je Đorđe Ždrale pucao na oštećenog".

Posebno odjeljenje Republičkog javnog tužilaštva RS za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala tražilo je pritvor za petoro uhapšenih u akciji "Emisar".

Republički javni tužilac predložio je pritvor zbog opasnosti od bjekstva i bojazni da bi osumnjičeni, ako budu na slobodi, mogli uništiti ili sakriti dokaze i tragove važne za postupak ili ometati postupak uticajem na Đorđa Ždralu, koji je i dalje u bjekstvu. Kao razlog naveo je i opasnost od ponavljanja krivičnog djela koje im se stavlja na teret, težinu djela, način izvršenja i posledice.

U Okružnom sudu u Banjaluci, ispred kojeg su jake policijske snage i Žandarmerije, održava se ročište za određivanje pritvora, a novinarima nije dozvoljeno da prisustvuju.