Avion na letu od San Dijega do Čikaga prinudno je sletio u Feniks pošto je putnik pokušao da otvori izlazna vrata. Posada i putnici su ga savladali, a pokrenuta je istraga.

Izvor: Instagram

Muškarac je više puta je odbio instrukcije članova posade da se vrati na svoje mjesto, a zatim je pokušao da otvori izlazna vrata aviona.

Prema navodima policije iz Feniksa, avion je prinudno sletio oko jedan sat posle ponoći po lokalnom vremenu. Članovi posade i ostali putnici uspjeli su da savladaju muškarca i zadrže ga do bezbjednog slijetanja aviona.

Jedan od putnika, Šon Benet, opisao je zastrašujuće iskustvo na društvenim mrežama. Naveo je da je neidentifikovani muškarac pokušao da preuzme kontrolu nad avionom, ali da je intervenisalo nekoliko ljudi koji su ga savladali.

Na snimku koji je Benet zabilježio vidi se kako se muškarac opire stjuardima i drugim putnicima, koji su ga oborili na pod i zadržali.

"Dakle, tokom prvog dijela mog putovanja, na letu od San Dijega do Čikaga, neko je pokušao da preuzme kontrolu nad avionom. Prinudno smo sletjeli u Feniks. Bezbedni smo", napisao je Benet.

Federalna uprava za vazduhoplovstvo SAD je pokrenula je istragu o ovom incidentu, piše NDTV.