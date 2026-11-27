Sandra je u emisiji na Jutjub kanalu "Ful skrin medija" govorila o Jeleni, koja joj je bila mentorka u "Zvezdama Granda"

Izvor: Pink printscreen

Pjevačica i nekadašnja rijaliti učesnica Sandra Rešić, gostovala je u emisiji u kojoj nije imala lijepih riječi o Jeleni Karleuši, koja joj je svojevremeno bila i mentorka u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda"..

Ovog puta Sandra je najprije komentarisala Jeleninu vezu sa 25 godina mlađim partnerom, pa je istakla da njih dvoje djeluju kao tetka i nećak.

"Vidiš da je našla novog, mlađeg dečka", prokomentarisao je novinar Karleušu i Ševa.

Vidi opis "Izgleda kao da mu je tetka": Pjevačica oplela po Karleuši i mlađem dečku, za Ševa rekla da je nećak od 18 godina Jelena Karleuša poligraf Jelena Karleuša poligraf Jelena Karleuša dečko brod Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Steffonator Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Steffonator Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: printscreen/x/instagram/duskotosic Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Pink.rs Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: društvene mreže Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 7 / 7

"Ko, bre?", upitala je Sandra.

"Pa tvoja mentorka", uslijedio je odgovor.

"Daleko bilo da je ona moja mentorka, nemoj, molim te. Nemoj da me povezuješ s takvim ljudima, neka hvala", odgovorila je Rešićeva.

"Kakvi su ti kao par?", glasilo je konkretno pitanje.

"Tetka i nećak. Jeste, da... Posebno sam ljubomorna na nju. Ima mnogo boljih riba, karijera, puno boljih glasova, gdje bih ja mogla da kažem: "Uf, što sam ljubomorna", ne ljubomorna, nego bih voljela da imam tu karijeru, taj glas i te pjesme. Ona je jedna od kojih to ne bi voljela. Uzela bih joj garderobu, na primer, i tašne i cipele. To bih joj sve otela, bukvalno. Ali karijeru, ponašanje, bezobrazluk, način govora i način kako ona sve teatrališe - ne", objasnila je Sandra, pa dodala:

"Vidjela sam da je on onako malo bebast nekako. Ne volim ja te bebaste, ljepuškaste. Ali ako je njoj dobro, meni je još bolje. A što se tiče njenog izgleda, svaka čast za njene godine. To iskreno kažem, pa mogu da je mrzim 100 puta. On izgleda kao da ima 18 godina, a ona liči na zrelu ženu", rekla je Rešićeva u intervjuu za Jutjub kanal "Ful skrin medija".

Sandra Rešić Izvor: Youtube / FullScreeen Media

(Fullscreen media,MONDO)