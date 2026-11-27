Sandra je u emisiji na Jutjub kanalu "Ful skrin medija" govorila o Jeleni, koja joj je bila mentorka u "Zvezdama Granda"
Pjevačica i nekadašnja rijaliti učesnica Sandra Rešić, gostovala je u emisiji u kojoj nije imala lijepih riječi o Jeleni Karleuši, koja joj je svojevremeno bila i mentorka u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda"..
Ovog puta Sandra je najprije komentarisala Jeleninu vezu sa 25 godina mlađim partnerom, pa je istakla da njih dvoje djeluju kao tetka i nećak.
"Vidiš da je našla novog, mlađeg dečka", prokomentarisao je novinar Karleušu i Ševa.
"Izgleda kao da mu je tetka": Pjevačica oplela po Karleuši i mlađem dečku, za Ševa rekla da je nećak od 18 godina
Jelena Karleuša poligraf
Jelena Karleuša poligraf
Jelena Karleuša dečko brod
"Ko, bre?", upitala je Sandra.
"Pa tvoja mentorka", uslijedio je odgovor.
"Daleko bilo da je ona moja mentorka, nemoj, molim te. Nemoj da me povezuješ s takvim ljudima, neka hvala", odgovorila je Rešićeva.
"Kakvi su ti kao par?", glasilo je konkretno pitanje.
"Izgleda kao da mu je tetka": Pjevačica oplela po Karleuši i mlađem dečku, za Ševa rekla da je nećak od 18 godina
"Tetka i nećak. Jeste, da... Posebno sam ljubomorna na nju. Ima mnogo boljih riba, karijera, puno boljih glasova, gdje bih ja mogla da kažem: "Uf, što sam ljubomorna", ne ljubomorna, nego bih voljela da imam tu karijeru, taj glas i te pjesme. Ona je jedna od kojih to ne bi voljela. Uzela bih joj garderobu, na primer, i tašne i cipele. To bih joj sve otela, bukvalno. Ali karijeru, ponašanje, bezobrazluk, način govora i način kako ona sve teatrališe - ne", objasnila je Sandra, pa dodala:
"Izgleda kao da mu je tetka": Pjevačica oplela po Karleuši i mlađem dečku, za Ševa rekla da je nećak od 18 godina
"Vidjela sam da je on onako malo bebast nekako. Ne volim ja te bebaste, ljepuškaste. Ali ako je njoj dobro, meni je još bolje. A što se tiče njenog izgleda, svaka čast za njene godine. To iskreno kažem, pa mogu da je mrzim 100 puta. On izgleda kao da ima 18 godina, a ona liči na zrelu ženu", rekla je Rešićeva u intervjuu za Jutjub kanal "Ful skrin medija".
(Fullscreen media,MONDO)